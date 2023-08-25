上海餐廳賣「渣男土豆」遭罰8萬　不服上訴遭駁回…理由曝

▲大陸某餐廳使用「渣男土豆」等字詞吸引消費者，遭處以8.4萬元。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

上海某公司經營的餐廳，因使用「渣男」、「渣男土豆（馬鈴薯）」等字詞吸引消費者，遭市場監管局處以罰金2萬元人民幣（約8.4萬元新台幣），公司不服懲處，請求撤銷處罰決定，最終被法院駁回訴訟請求。

據《澎湃新聞》報導，某公司經營的廣告牌上，使用「渣男」、「渣男土豆（馬鈴薯）」等字詞招攬顧客，市場監管局認為該廣告違法，要求店家改善，並處以罰金2萬元人民幣（約8.4萬元新台幣）。

公司認為，菜品名稱與外型非常匹配，具有創意，且廣告牌上的文字意為「消滅渣男」，顧客因為品嚐菜品心情變好，所以廣告內容是提倡社會良好風俗，無違法之處，便向法院上訴，請求撤銷處罰決定。

法院則認為，依相關規定，廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，不得妨礙社會公共秩序或違背社會良好風俗，駁回訴訟請求。

報導提到，根據廣告法規定，若違法上述禁止情形的廣告，廣告主應被處20萬元人民幣（約84萬元新台幣）以上100萬元以下（約42萬元新台幣）的罰款，但鑒於涉案公司違法時間較短，案發後即時拆除爭議廣告立牌、修改菜品名稱，市場監管局對其罰款2萬元人民幣（約8.4萬元新台幣），已減輕處罰。