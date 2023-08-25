愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

▲3星座的女生特別容易被壞壞男生「特殊」的魅力所吸引。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者隋昊志／綜合報導

愛到卡慘死！有些男生明明是渣男的機率很高，但就是有種致命的吸引力，讓不少女生愛到無法自拔。《搜狐網》點出，有3個星座的女性，特別容易被壞壞的男生吸引，陷入無法自拔的愛情漩渦。

天蠍座

天蠍女總是會被深沉、神秘的氛圍所吸引，她們內心充滿了強烈渴望，因此常常被壞壞男生的黑暗魅力所吸引。這些男生可能會散發出一種神秘的氣質，讓天蠍座女性感到像是在追逐一段禁忌的愛情，她們喜歡挖掘對方內心的深層秘密，願意為了獨特的感情付出一切。

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獅子座

獅子女充滿自信、勇敢，總是渴望成為眾人的焦點。她們喜歡有人向她們發起挑戰，喚起她們的競爭意識。渣男們往往會對獅子女進行挑釁，這反而會引發她們的興趣，這種具有挑戰性的互動，也讓獅子女感到興奮，投入時間和精力去征服這樣的男生。

水瓶座

水瓶女通常都有著與眾不同的審美和想法，她們追求獨特的體驗和情感。壞壞的男生往往會展現出與眾不同的個性，這種魅力會吸引水瓶女。她們喜歡追求別具一格的浪漫，願意探索不尋常的愛情方式，而渣男們正好能滿足她們對於非凡感情的渴望。