日本阪神電車爆炸！濃煙狂竄車廂影片曝　乘客目睹「火花冒出」

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市一輛阪神電車24日晚間在行駛間突然發生爆炸，車廂內瞬間濃煙密布，嚇壞所有乘客。列車隨後緊急停靠在春日野道站，並疏散乘客。根據目擊民眾證言，事發當時突然發生巨響與爆炸聲，窗外更出現火花。該起事故也導致列車停駛3小時。

▲日本阪神電車發生爆炸事故。（圖／取自推特@Lotus1204、@mezotaro）

根據《日本電視台》報導，日本阪神電鐵阪神本線一輛從山陽姬路出發、開往大阪梅田的阪神直通特快電車24日晚間7時半左右突然發生小型爆炸意外，車廂內出現爆炸聲響後，隨後冒出大量濃煙。列車隨即在附近的春日野道車站緊急停車，並疏散車上約500名乘客。

警方經調查後發現，爆炸點是列車頂部的集電裝置，疑似是出現故障才會冒出火花，進而引燃車頂的其他裝置。

當時在車上的乘客表示，「事發時突然出現巨大聲響，碰地一聲爆炸，原本還在疑惑是發生什麼事了，隨後就看到窗戶外冒出火花，車廂內也冒出濃煙。」

該起事故並未造成人員傷亡，但御影站至神戶三宮站區間停駛約3個小時。