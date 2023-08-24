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變態1招破解獨居女「電子鎖密碼」！潛入偷拍手法曝：根本防不了

▲▼電子門鎖,電子鎖。（示意圖／CFP）

▲被告使用特殊塗料取得單身女子住家的大門密碼。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣5月發生一起獨居女性住家遭人侵入的事件，而犯案男子闖入後，不但在女子家中安裝偷拍攝影機，還在被害女性的車上安裝追蹤器。警方調查後發現，男子是使用一種特殊的透明顏料塗在被害人住家大門的電子鎖上，等數日後再使用特殊光照，來確認大門密碼。反案手法曝光後，也引發網友恐慌表示，「根本防不勝防。」

根據《讀賣新聞》報導，36歲男性被告5月被依私闖民宅等嫌疑逮捕，目前被控私闖民宅，全案已進入審理階段。負責調查此案的靜岡縣袋井警署表示，被告先是將一種特殊顏料塗抹在獨居被害人家中大門的電子鎖鍵盤上，待被害人回家按壓密碼後，再透過另一種特殊光源照射鍵盤，透過反射顏色的濃淡，來判斷4位數的密碼。

待被害人離開後，被告便使用密碼進入被害女性家中。不僅如此，他還在女性家中安裝偷拍攝影機，甚至在被害人的車上裝上GPS定位系統。經過警方調查，除了被害女子外，還有住在其他公寓的獨居女子也受害。據悉，被告與被害女子並不認識。

袋井警署呼籲，民眾最好提高大門電子鎖的密碼強度，並使用較複雜的排列組合。對此，網友們也無奈表示，「這根本防不勝防」、「難道要每天換密碼才有用嗎」、「我家也是這種電子鎖」等。

 
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