蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

▲歐洲預測模式的平均路徑將穿越台灣。（圖／觀氣象看天氣）

記者李姿慧／台北報導

「丹瑞」颱風今晨生成，在西北太平洋與「蘇拉颱風」呈現雙颱共舞，氣象粉專指出，根據歐洲預報模式，蘇拉颱風路徑南起巴士海峽，北至台灣北部海面，平均路徑穿越台灣，到台灣東方海面可達強颱等級。氣象局則表示，蘇拉路徑預測仍分歧，目前往南預計下周一(28日)北轉，若靠近台灣不排除發布海警機會。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今指出，歐洲中期天氣預報中心對蘇拉颱風最新的電腦系集預測模式，路徑南起巴士海峽，北至台灣北部海面，平均路徑穿越台灣；強度的部份，來到台灣東方海面時可達強烈颱風等級。接下來路徑還會有所調整，持續密切追蹤。

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中央氣象局預報員曾昭誠則表示，蘇拉颱風目前朝向南方移動，離台灣鵝鑾鼻441公里，未來1到2天將到菲律賓呂宋島東北方海面上，預計下周一(28日)過後向北邊轉回來，預計下周三到下周四(30日~31日)離台灣最近。

針對歐洲預測模式的平均路徑將穿越台灣，曾昭誠表示，目前預測仍分歧，也有預測模式從巴士海峽通過，台灣北部海面，誤差範圍還是滿大的，等蘇拉颱風下周一北轉過後將會較明朗，若路徑靠近台灣，不排除有發布海警機會。