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川普嫌犯大頭照曝光！　獲釋後首度發聲：我沒做錯事

▲▼ 美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）

▲川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國前總統川普因涉嫌試圖推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果被起訴，24日晚間在喬治亞州主動投案，稍早獲釋搭機離開。富爾頓郡警長辦公室已經公布川普的嫌犯大頭照，這也讓他成為史上第一位拍攝嫌犯大頭照的美國前總統。

川普被逮捕並從富爾頓監獄獲釋之後，向記者發表簡短談話時表示，「我沒有做錯事，我們完全有權利針對我們認為不誠實選舉提出異議。」依據監獄紀錄顯示，川普24日晚間在富爾頓郡遭逮捕並登記在案，被登記的囚犯號碼為P01135809。另外也描述川普的身分訊息：白人男性、身高6英呎3英吋、體重215磅，金髮藍眼睛。

川普同意繳交20萬美元（約新台幣630萬元）保釋金。他在監獄大約待了20分鐘之後，獲保釋離開。

喬治亞州的案件是川普第4度被起訴，其他3起訴訟包含2024年3月份將在紐約州面臨色情女星封口費案審判；2024年5月份將在佛州接受不當處理政府機密文件的聯邦審判；以及美國聯邦特別檢察官就試圖推翻上屆大選結果起訴川普，檢方希望2024年1月在華盛頓聯邦法院審理，但川普律師要求延至2026年4月，審判日期尚無定案。

▼ 川普獲釋後向記者發表簡短談話，稱「沒有做錯事」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普24日晚間赴喬治亞州主動投案。（圖／達志影像／美聯社）

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