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《歲時之秋》壓軸！　國際級頂級舞蹈團隊加入井仔腳鹽田藝術節

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一場從2023年開始，接連不斷的文化續傳計畫，即將在8月迎來最終演出！台南在地企業晉基建設「以舞蹈看見台灣傳承」續傳文化推廣計畫，將以《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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舞劇藝術總監【藝姿舞集】郭玲娟團長表示，歲時系列因為疫情睽違3年再度集結演出，真的是非常難得的機會，因此也特別推出劇場與戶外兩種版本，為觀賞民眾帶來不同的感官享受。擇定劇場版8月26日晚上7時30分，在歸仁文化中心演藝廳；戶外版 8月27日下午4時在新營文化中心廣場盛大開演，竭誠歡迎民眾踴躍進場觀賞。

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

秋是什麼模樣 ? 當山頭上的芒草開始發白，潔白的菱角、山藥都到了採收的時刻，先人們憑藉生活觀察、智慧經驗，創下兼備陰、陽曆法的「廿四節氣」，生活作息從此有了依據。而在海的另一端，許多人也依循此節氣，成長出不同模樣的慶賀方式。

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

晉基建設董事長廖淑芬表示，傳統文化、地方故事可能因為主流文化的衝擊，造成關注度降低進而產生遺失的風險，郭玲娟團長看見臺灣傳統文化的珍貴與獨特，長期致力彙整臺灣民間史料，許多作品都融入歷史、戲曲、祭典等元素，因此晉基特別推出2023年續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」，攜手「藝姿舞集」從6月份的「BIDF釜山國際舞蹈節」到7月初首次走出歐洲的「國際宗教社會學會2023雙年會」，以及接下來台南「天聽路」演出，最後是計畫壓軸「歲時之秋」，一同為續傳台灣文化而努力。」

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同為協辦單位的台灣守護文創董事長陳仁昌說明，繼去年與「藝姿舞集」在井仔腳瓦盤鹽田中合作演出「白金之舞」大受各界好評後，就非常期待「藝姿」老師們的新作品，尤其這次與國際知名舞團日本伎音戱座和韓國辛恩珠舞蹈團共同演出，將秋季迷人的風采搬上舞台，這周末在台南的民眾千萬別錯過。

▲《歲時之秋》一齣匯聚台、日、韓三國共同演繹，述說秋日時節相似又獨特的文化風采作為計畫的壓軸演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

晉基建設董事長廖淑芬、台灣守護文創董事長陳仁昌也跟大家分享好消息，由兩間企業共同籌畫的「井仔腳鹽田藝術節」正積極邀請《歲時之秋》團隊加入，未來民眾有機會在鹽田地景舞台一賭國際級舞蹈表演的風采。

同時也邀請大家一起走入劇場，參與2023續傳文化推廣計畫「以舞蹈看見台灣傳承」世界傳統舞蹈國際共製計畫 《歲時之秋》。

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