要您好看！接續「鹽田夕陽享樂」　再推「井仔腳鹽田藝術節」

▲「鹽田．夕陽．享樂」活動，於上周末圓滿結束，吸引不少國、內外遊客專程前往，獲得極佳評價，在地企業晉基建設，計畫再推「井仔腳鹽田藝術節」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合美食、音樂、舞蹈、燈光、夜光風箏及鹽田野餐等多樣化元素的「鹽田．夕陽．享樂」活動，於上周末圓滿結束，吸引不少國、內外遊客專程前往，獲得極佳評價。

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而這次受邀活動開幕，同時也攜手【十鼓擊樂團】、【台南市市民交響樂團】帶來演出的在地企業晉基建設，也計畫於井仔腳瓦盤鹽田推出守護台灣360年鹽業文化，結合藝文表演團體、北門在地商家、學校的「井仔腳鹽田藝術節」，企圖打造文化、產業、旅遊三項結合的雲嘉南全新計畫。

經營井仔腳瓦盤鹽田接續，獲得2021世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎以及「台灣永續行動獎」銅獎、2023柏林旅展生態旅遊銀星獎的台灣守護文創公司說明指出：「北門井仔腳是深具文化內涵的地方，我們希望能夠擴大場域影響力、串聯周圍景點、商家，發展成長時間停留的深度旅遊。」

台灣守護文創公司董事長陳仁昌表示，感謝晉基建設，不僅長期投入台灣鹽業文化的推廣，這次更協助提出【井仔腳鹽田藝術節】計畫，概念一出就獲得各界熱烈響應，我們自己也非常期待接下來的發展，一定可以讓井仔腳瓦盤鹽田成為再造台灣鹽產業的應許之地。」

【井仔腳鹽田藝術節】策劃單位晉基建設董事長廖淑芬表示，晉基是一間以永續發展為目標的企業，不僅在建築本業上實踐ESG永續策略，在公益活動中更以推廣續傳文化，宣傳台灣在地故事為己任。她認為當民眾真的深愛這片土地，你說出的話、做的事就會跟同樣抱有熱情的人產生共鳴，這也是推行【井仔腳鹽田藝術節】的初衷，希望藉此拋磚引玉吸引，不管是藝文表演團體、旅行業者、美食商家、在地生活的大家共同來守護、推廣台灣鹽業文化，一起成為這塊鹹鹹土地最好的宣傳者。」