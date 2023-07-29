鹽舞台登場　「2023鹽田‧夕陽‧享樂」來台南北門Chill一夏

▲「鹽田‧夕陽‧享樂」活動於台南北門井仔腳瓦盤鹽田盛大揭開幕！市長黃偉哲歡迎大家來飽覽台南的美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

未受杜蘇芮颱風影響，29日傍晚舉辦的「鹽田‧夕陽‧享樂」活動於台南北門井仔腳瓦盤鹽田盛大揭開幕！市長黃偉哲以及行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長劉米山等人親自蒞臨觀賞。

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黃偉哲市長表示，今天颱風剛過，徐徐涼爽晚風，很適合放鬆心情享受藝文表演，未來3個禮拜的週末都還有表演，歡迎大家來台南旅遊，可以從北門井仔腳沿著台17線，到附近的景點扇形鹽田，逛逛將軍馬沙溝、七股鹽場、龍山漁港，一直到四草綠色隧道，飽覽台南的美。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處為加強國際行銷，提升井仔腳瓦盤鹽田觀光效益，配合「2023台灣仲夏旅遊節」規劃「鹽田‧夕陽‧享樂」活動，在炎炎夏日的傍晚，以夕陽為背景、鹽田為舞台，推出台灣唯一的鹽舞台藝文表演。活動期間從7月29日至8月19日共計四週，第一週為六、日、後三週為五、六，從晚上6時到8時30分，邀請台南在地優質演藝及知名藝文表演團體，包含十鼓擊樂團、Cc打擊樂、台南樂集、台邦獨奏家樂團、姐弟琴深樂團、蒙納米豎琴樂團、無雙樂團、皇媂樂團、雞屎藤舞蹈劇場、迪迪舞蹈劇場等表演團體，演出鼓藝、舞蹈、音樂演奏、演唱等情境式表演，還有鹽田夜間光影投射，讓遊客沉浸在這座傳承台灣鹽業文化的鹽田舞台。

建於西元1818年，迄今已有205年的台南北門井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老，而且是唯一僅存還在生產日曬海鹽的瓦盤鹽田。在各界的努力下，目前已轉型為一座觀光鹽田，正朝著環境永續的目標前進，搭配這裡的夕陽美景，2017年獲得亞太旅行協會（PATA）「環境保育類－環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類－旅遊攝影」金獎、世界百大永續故事獎、2022年「亞太永續行動獎」金獎以及「台灣永續行動獎」銅獎、2023年德國柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）生態旅遊類（EcoTourism）銀星獎等國際獎項的肯定。

活動週邊還有許多雲嘉南濱海觀光圈商品的「鹽選市集」，每日推出「100枝清涼消暑鹹冰棒，只要在雲嘉南好好玩的FB粉專按讚及留言，就可免費品嚐」、「來雲嘉南合法旅宿住宿送100元鹽選市集券」、等好康活動。雲嘉南管理處為方便遊客交通，規劃免費接駁車服務，自下午2時30分起至晚上9時，往返北門遊客中心到井仔腳停車場間接駁，遊客車輛可免費停放於北門遊客中心停車場、金稜宮旁運動公園停車場，為鼓勵大家搭乘接駁車，每日前100名到北門遊客中心搭乘接駁車者，還可獲得面額30元鹽選市集券1張。歡迎大家趁著暑假旅遊季，一起來雲嘉南Ｃｈｉｌｌ一夏。更多活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！！」臉書粉絲專頁查詢！