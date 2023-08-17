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「鹽田．夕陽．享樂」壓軸展演　18、19、20連續3天加場！

▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動邁向第4週壓軸展演，因活動演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦。

在傍晚時分以鹽田為景、夕陽為幕的最美景緻，邀請知名優質的歌手及樂團等，結合百年鹽田自然美景，創造專屬雲嘉南特色的音樂饗宴。

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▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8月18日、8月19日傍晚6時開始，由「迪迪舞蹈劇場」開場，以「流金歲月」為主題，用舞蹈敘說曬鹽產業文化今昔故事。由舞蹈劇場總監王儷娟結合舞蹈及演員的引領，讓觀眾追隨著表演者的步伐，回到過去，以井仔腳瓦盤鹽田為舞台，訴說著我們記憶中的「鹹」，隨著夕陽西下，一同欣賞當時的風光與景象。

8月18日星期五晚上6時30分，接著由阿卡貝拉人聲樂團「Just Vocal Band」演唱經典歌曲；第三幕由「Cc打擊樂-精品三重奏」以輕鬆愉快的音樂風格演出，帶來無壓力的心靈饗宴；最後由歌手「書帆 ShuShu」演出，將生活的體悟雜感匯聚成歌，用音樂來療癒忙碌生活中的大家。

8月19日星期六晚上6時30分，榮獲台南市傑出演藝團隊連續6年「台南樂集」將以笛、笙、琵琶、揚琴、二胡、古箏組成，帶來一連串經典老歌，打造愜意的夕陽漫步；榮獲法國豎琴大師 Isabelle Moretti 讚評為富有情感的音樂呈現，令人動容專業級演出的「蒙納米豎琴樂團」將藉由撥動琴弦，指尖流瀉的音符，鼓舞聽眾對未來的期待，啓發生命無限可能；地球上最美麗的樂團「無双樂團」以高挑、氣質出眾為特色，帶來跨界國樂及加入歌舞演唱之音樂。

▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後壓軸加場8月20日星期日傍晚6時，由在地實力派樂手「電薩達人 關Gwen」開場，以電子薩克斯風演奏來詮釋現代流行與經典懷舊之音樂演出；接著由「尋樂藝術樂坊」演出，結合中、西樂器進行演奏，創造出不一樣的音樂風格，帶來不同以往的音樂盛典；第三幕由詞曲創作歌手「莫禮 merlek」演出，以溫柔及溫暖的聲音撫慰人心，期許在音樂與人生的道路上向前邁步時與大家相會；最後由「氣球小號手 阿任」以特技扯鈴、手繞鈴花式扯鈴及造型氣球等來滿足所有大朋友小朋友的驚喜感。

▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南北門井仔腳無敵美景眾所皆知，傍晚時段有黃金夕陽，活動期間特別增設光影投射，為百年鹽田的夜晚增添色彩。於8月19日特別邀請台灣頂尖風箏展演團隊「亞洲國際風箏聯合會」，加碼夜光風箏展演，在鹽田星空上飛翔著魷魚、水母、魚等造型多款的海洋系列夜光風箏，下午3時開始還有許多在地特色與文創商品的「鹽選市集」及胖卡開賣，也推出許多好康活動，每日「100枝清涼消暑鹹冰棒」，只要在雲嘉南好好玩的FB粉專按讚及留言，就可免費品嚐，以及「來雲嘉南合法旅宿住宿送100元鹽選市集券」、「到北門遊客中心搭乘接駁車送面額30元鹽選市集券」等優惠送給大家，更多活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！！」臉書粉絲專頁查詢！

▲全台首創的「鹽田．夕陽．享樂」活動因演出成效良好，雲嘉南管理處決定最後一週加場展演，於8月18日至8月20日連續3天，從下午3時至晚上8時30分，持續於井仔腳瓦盤鹽田舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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