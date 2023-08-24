柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

▲郭台銘參拜土城五穀先帝廟並受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／新北報導

鴻海創辦人郭台銘邀總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，在「主流民意大聯盟」框架下談整合，而柯今（24日）表示，喝茶、講講話有什麼關係，「不過我發現最近喝咖啡會心悸，改喝果汁好了」。對此，郭台銘下午回應，他不喝咖啡而是喝奶茶，喝咖啡只是代名詞，最重要是大家坐下來談一談，怎樣結合三個候選人，大家能團結來勝選。

柯文哲上午針對是否已直接聯繫上要與郭台銘約喝咖啡，他說，人與人間不要怕溝通，喝喝茶、講講話有什麼關係？不過對於郭台銘說的喝咖啡，他說「我發現我最近喝咖啡會心悸，所以喝果汁好了」。

對此，郭台銘下午回應說，大家不曉得一個秘密，「我這個人不喝咖啡的」，喝咖啡只是代名詞，「我喝奶茶」，還說他在全世界喝過最好喝的奶茶，是在美國的星巴克，星巴克的偉大，並不是咖啡煮的好，是奶茶做的也不錯。

話鋒一轉，郭台銘繼續說，喝咖啡、喝奶茶或喝果汁，各有喜好，喜歡喝什麼都沒關係，最重要是大家坐下來談一談，了解主流民意要的是什麼，而主流民意就是希望政黨輪替，怎樣結合三個候選人，大家能團結來勝選。

郭台銘表示，政黨輪替不是下架誰，因為任何黨派完全執政，做久了會有權力傲慢跟怠惰，自然會產生很多老百姓不願看到的貪腐；權力會讓人腐化，老百姓希望改變，台灣人民希望改變，而改變帶給人民希望。