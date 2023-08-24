嘉義航空站重大危安演練　模擬爆裂物及嫌犯持刀脅持

▲▼ 嘉義航空站重大危安演練 。（圖／嘉義航空站演練）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義航空站為加強機場發生災害事件時的緊急應變能力及檢驗航站與各單位所建立之災情通報機制及指揮救災能力，今(24)日上午於航廈及停車場舉行「112年度水災災害防救演習暨重大人為危安事件或恐怖攻擊防救演習」，計有航警局高雄分局嘉義分駐所、刑事警察局偵查第五大隊、嘉義縣消防局、嘉義縣警察局、空軍第四戰術戰鬥機聯隊、立榮航空公司等駐站單位參演，演練過程逼真！



災害演練由民用航空局卓璟翔技士及董祐榮技士共同指導、嘉義航空站主任林哲暢擔任演習總指揮官，演練狀況模擬處置疑似爆裂物及嫌犯持刀脅持工作人員等狀況，透過實兵演習即時處置，驗證反恐緊急應變能力，強化與中央地方治安單位的協調與聯防機制，動員超過60名演習人力，透過更貼近實戰的演練，驗證機場各單位與外部警力即時應處能力。



航站立刻成立重大人為災害應變小組，進行緊急事故通報、地區消救車輛支援搶救作業、旅客疏散、事故現場警戒及聯外交通管制、機場特種防護團緊急動員、人質救援作業、刑警局偵查第五大隊執行爆裂物應變處置與善後作業等實兵演練，期使相關單位人員熟稔各個分工任務，有效執行災害搶救。



嘉義航空站主任林哲暢表示，本次重大人為危安事件或恐怖攻擊防救演習目的是藉由演習動員整合各方資源，熟悉任務分工，日後縱然不幸發生災害意外，也能將災損與人員傷亡降到最小程度並迅速善後。