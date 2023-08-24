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宣告「恢復陸客團」規劃！陸委會：已踏出一步「盼對方正面回應」

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會發言人詹志宏24日在例行記者會上公布了恢復兩岸團體旅遊的規劃，並提出以一個月為準備期，之後將視陸方的回應，再確定實施日期。同時，詹志宏也特別強調，「政策上我們已經踏出了一步，希望陸方能積極正面的來回應。」

根據陸委會公布的規劃，陸籍團客來台方面，初期每日限額2000人次；依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行之人數另計。

我方旅行業組團赴陸方面，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次為原則。

雖然規劃已經出爐，但實施日期尚未確定，詹志宏說，循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日（8月24日）起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

詹志宏也強調，我方已經呼籲過兩岸之間應對等開放，才能達到互利互惠，但大陸方面顯然沒有準確接收到我方的用心，所以今天決定公開的來表達我方的政策，「也就是說，在政策上我們已經踏出了一步，希望他們能積極正面的來回應。」

至於實施前的「準備事項」，詹志宏解釋，國人參團赴陸旅遊方面，包括律定赴陸人次調控機制，以及強化旅遊安全、人身自由及安全風險控管作為，「若發生重大危害國人人身安全事件，政府將採取必要因應措施，包括暫停國人赴陸團體旅遊，以維護國人安全。」

陸客團來台旅遊方面，詹志宏說，他們將會同相關機關，在既有基礎上，檢視安全管理事項，包括許可證件申請及核發、入出境通關配套（CIQS）、通報機制及違常事件處理等，確保陸客來台遵守相關法令規定。

詹志宏進一步指出，交通部觀光局將強化旅遊市場及旅遊安全管理，建立緊急事故通報及協處機制，更新及檢視旅行社名單及相關資格，完善陸團品質管理及通報機制，並辦理旅行業者及相關人員之訓練及宣導等，以確保旅遊市場之健全運作。

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