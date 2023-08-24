陸籍人士來台商務交流放寬　特定高科技產業仍維持專案申請

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會發言人詹志宏24日公布了恢復兩岸團體旅遊的相關規劃，同時也宣布自28日起放寬陸籍人士來台商務交流。不過，詹志宏也強調，邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業的話，還是維持專案申請模式。

詹志宏在例行記者會上提到，從8月28日起，恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展及觀展、商務研習（含受訓）。

但詹志宏也說，邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業（屬中華民國行業標準分類「2611 積體電路製造業」、「2612 分離式元件製造業」、「2613 半導體封裝及測試業」、「2641面板及其組件製造業」、「2642發光二極體製造業」、「2729 其他通訊傳播設備製造業」及「2928 電子及半導體生產用機械設備製造業」等）維持專案申請。

詹志宏進一步指出，政府將在既有管理基礎上，增列資格條件、邀請人數及來台停留期間規範。

根據陸委會公布的規範，參展方面，邀請單位或受邀單位須為參展廠商；依參展廠商承租攤位數，每一標準攤位（9平方公尺）2人，每增加1個攤位可增加1人，原則不得逾10人；停留期間限展前2天至展後2天。

觀展方面，邀請單位須為經核准設立有案之我國參展廠商、受邀單位須為我國參展廠商之合作廠商，或具合作潛力之廠商或買家；每一我國參展廠商原則至多可邀請10人，且受邀廠商每家至多2人；停留期間限展前1天至展後1天。

商務研習（含受訓）方面，依邀請單位年度營業額限制邀請人數，原則不得逾100人（年度營業額未達1千萬元之企業，邀請不得逾10人；1千萬元至5千萬元之企業，邀請不得逾25人；5千萬元至1億元之企業，邀請不得逾50人； 1億元以上之企業，邀請不得逾100人）。