9／1開放第三地陸客來台！我國禁團令將有條件鬆綁「限額每日2千」

▲9月起開放第三地陸客來台觀光。（示意圖／記者簡名杉攝）

記者李姿慧／台北報導

9月1日起將恢復第三類旅居或留學第三地的陸客來台觀光，另兩岸陸籍團客來台，今起1個月將積極準備，視陸方回應恢復，初期限額每日2000人次；我國禁團令也將有條件鬆綁，台灣旅行社組團赴陸部分，初期以每日2,000人次原則。觀光局表示，盼後續展開恢復團體遊，以健康有序方式分階段逐步恢復觀光交流。

陸委會今(24)日公布恢復兩岸觀光旅遊之相關規劃，將自9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門之大陸地區人民得申請來台觀光，依據移民署統計，108年(疫情前)該等旅客入境人次約9.3萬人次。

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對於恢復兩岸團體旅遊部分，陸委會同交通部共同發布後續推動方向，今(24)日起1個月內將積極準備相關工作，並視陸方回應，恢復兩岸團體旅遊。

規劃陸籍團客來台初期限額每日2,000人次；另台灣旅行社組團赴陸部分，依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2,000人次原則。

觀光局表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊注意事項，及與旅行公會研擬符合實務調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

▲台灣旅行社組團赴中國大陸禁團令將有條件鬆綁，初期每日限額2千人。（圖／桃機）

觀光局指出，考量旅行業已超過3年未接待大陸觀光團，第一線從業人員多有異動或調整，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，觀光局預計9月邀相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項，詳細場次資訊，後續會再通知旅行業者報名參加。

觀光局強調，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎大陸旅客來台觀光之立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。

另為協助國人赴陸團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局。

觀光局設全天候通報機制，如獲知國人赴陸團體旅遊遇旅遊安全相關事件通報，將透過雙方互設辦事處管道提供必要之協助。觀光局後續也會將陸委會製作之「赴陸港澳違法行為態樣」、「赴陸提醒與建議事項」等電子文宣轉請旅行社適度納入出團前說明資料，提供旅客參考，降低可能之旅遊風險因子。