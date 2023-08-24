「蘇拉」可能變強颱！靠近台灣機率上升中　暴風圈將逐日擴大

▲蘇拉颱風將在原地打轉。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

第九號颱風「蘇拉」正式生成，未來幾天將先在原地打轉，下周才會往北前進，專家示警，蘇拉靠近台灣的機率持續上升中，暴風圈也會逐日擴大，由於滯留的海域適合颱風發展，因此強度上看中颱上限，甚至可能達到強颱等級。

臉書粉專台灣颱風論壇表示，蘇拉未來五天會先在原地繞圈，靠近台灣的機率持續上升中，目前蘇拉的暴風圈半徑較小，但將會逐日擴大，不過目前距離發布海上颱風警報仍遠。

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臉書粉專觀氣象看天氣指出，蘇拉在未來五天會在溫暖的海域繞圈，強度上看中颱上限，甚至可能達到強颱等級，最新歐美模式預測，繞圈圈後的路徑將朝巴士海峽到台灣東南方海面接近，至於是否會靠近台灣，目前變數仍較大，預計4天后太平洋高壓強度是關鍵。

▲9號颱「蘇拉」(左)已生成，10號颱「丹瑞」最快明天生成。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員廖經翔說明，蘇拉今日還會有往北移動趨勢，明日開始因為失去導引氣流，會慢慢往南偏移，並在原地滯留打轉，周末有增強成中度颱風的可能性，下周二太平洋高壓勢力增強，若高壓較強蘇拉會往西移動，高壓較弱蘇拉則會往西北移動，也會離台灣更近。

而另一個熱帶低壓TD11最快明日下半天到周六上半天也會增強為第十號颱風「丹瑞」，未來逐漸往日本南方海域移動，對台灣沒有影響，不過未來丹瑞的環流比較大，會因此使蘇拉在周末往南掉。