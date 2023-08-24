快訊／午後雷雨區擴大！大雷雨來襲　災害告警國家警報大響

▲各地有午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，午後雷雨區擴大，中央氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息，同時針對屏東縣三地門鄉發布山區暴雨災害告警訊息。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２４）日臺中、南投、嘉義、臺南、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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氣象局針對高雄市、屏東縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時0分。另針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至16時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報

影響時間：24日下午至24日晚上

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區

大雷雨示警區域

高雄市 六龜區、茂林區

屏東縣 高樹鄉、三地門鄉

南投縣 竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉

嘉義縣 梅山鄉、阿里山鄉