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海上將雙颱共舞！蘇拉生成「明天換丹瑞」　下周可能挾雨彈侵台

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風「蘇拉」於今日下午正式生成，蘇拉在未來幾天將在原地滯留打轉，下周二待太平洋高壓勢力增強後，才會再度移動，若是高壓勢力較弱，蘇拉就會往西北移動，離台灣更近，對台灣帶來影響也更大。而另一個熱帶低壓TD11也可能在明日下半天到周六上半天升格成颱風「丹瑞」。

▲▼最快明天海上就會出現兩個颱風蘇拉、丹瑞。（圖／氣象局）

▲颱風蘇拉將在原地打轉。（圖／翻攝自RAMMB）

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氣象局預報員廖經翔表示，蘇拉今日還會有往北移動趨勢，明日開始因為失去導引氣流，會慢慢往南偏移，並在原地滯留打轉，周末有增強成中度颱風的可能性，下周二太平洋高壓勢力增強，若高壓較強蘇拉會往西移動，高壓較弱蘇拉則會往西北移動，也會離台灣更近。

而另一個熱帶低壓TD11最快明日下半天到周六上半天也會增強為第十號颱風「丹瑞」，未來逐漸往日本南方海域移動，對台灣沒有影響，不過未來丹瑞的環流比較大，會因此使蘇拉在周末往南掉。

▲▼最快明天海上就會出現兩個颱風蘇拉、丹瑞。（圖／氣象局）

▲最快明天海上就會出現兩個颱風蘇拉、丹瑞。（圖／氣象局）

由於台灣南方海域為大低壓帶，這其中可能還會再有其他熱帶系統產生，如此一來就會影響太平洋高壓強弱及勢力範圍，進一步影響蘇拉未來走向。

明日各地高溫33-34度，大環境轉東風，宜花東明日起整天都有飄毛毛雨的機會，午後山區會有局部大雨，不排除短延時強降雨，中南部平地在午後降雨機率也較高。

下周二以後水氣增加，東半部受颱風環流影響開始有局部短暫陣雨，不過因為水氣多、雲量多、白天溫度相對較低，午後熱對流發展不會像這幾天旺盛，午後雷雨發展也會更為零星。

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