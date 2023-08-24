宜蘭今夏熱情活力四射　《五漁罟浪祭》9／9外澳沙灘登場

▲▼為期9天，充滿衝浪、音樂、美食《五漁罟浪祭》，9/9熱情活力在外澳沙灘盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭今夏充滿熱情活力的節慶活動《五漁罟浪祭》，將於9/9/至9/17日，連續9天在頭城外澳沙灘正式登場！首屆《五漁罟浪祭》以「拉近人與海的距離」為核心，結合在地元素策劃罟浪盃衝浪賽、音樂表演、潮汐市集，還規劃了牽罟、趴板、沙板、淨灘等體驗活動，宜蘭縣長林姿妙邀請大家來了就知道「外澳比你想的海好玩」！

宜蘭工旅處表示，為期9天的《五漁罟浪祭》活動中，9/16-17的首屆「罟浪盃衝浪賽」，以海洋文化傳承為題，將過去觀測海象、隨自然運作的漁村生活型態，透過浪人伺機而動的逐浪延續。賽事有逾百名浪人角逐，而外澳沙灘得天獨厚的平穩浪況，包容了不同浪齡的衝浪客，所以賽事特別規劃「親子組」比賽，讓大小浪人共享乘風破浪的樂趣！

另，9/9-10的外澳沙灘音樂會，邀請到今年第34屆金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、最佳單曲製作人JADE、入圍最佳新人獎的芒果醬Mango Jump、入圍今年金曲四項大獎且來自宜蘭的樂團A Root 同根生，還有經典金曲樂團1976、四分衛阿山、wannasleep等多組人氣陣容結合頭城五漁鐵特色輪番開唱。以嘻哈饒舌象徵外澳極限運動的特有態度、熱血搖滾如大溪魚市的喧鬧有序、輕快電子應和石城的活力體驗、爵士藍調帶出大里的慢活藝術、當代民謠則呼應梗枋的里山里海，一起迎著海風聽音樂，感受宜蘭五漁村不同的生活節奏！



而9/9-17日活動期間，伴隨海洋作息的「潮汐市集」，隨著漲、退潮時段邀請多組風格餐飲品牌參與活動。

此外，《五漁罟浪祭》結合外澳文化特色舉辦百人牽罟、趴板衝浪、沙板體驗等體驗活動。「百人牽罟」邀請大家體驗外澳具代表性且兼顧永續的捕魚技法「牽罟文化」，體驗過後會將捕到的漁獲回饋給當地長青食堂，在文化體驗的同時也做公益；「趴板衝浪」相較於傳統衝浪具有好入門的特性，透過岸邊簡單教學即可享受乘浪樂趣；「沙板體驗」就像衝浪與滑板結合，特色為不需下水，在岸上就能享受衝浪般的暢快感；同時舉辦淨灘活動，邀請民眾將活動後不屬於海洋的東西帶走，留給下一代更純粹的海洋環境。

宜蘭工旅處指出，宜蘭為北台灣旅遊勝地，然而頭城五漁村「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」，卻因雪隧開通後，濱海公路的旅客減少而受到衝擊。《五漁罟浪祭》期盼將五漁村獨特的風土人文及生活樣貌創造深度體驗，一起駐足宜蘭頭城、細細品味地方情感，探索頭城五漁鐵的文化與風景！

《五漁罟浪祭》

日期｜112/9/9 (六)－9/17 (日) 免費入場

時間｜週一至週四10:00-18:00，週五至週日14:00-22:00

地點｜宜蘭縣頭城鎮外澳服務區(九號咖啡外澳館旁沙灘)

更多活動資訊，請詳：

● 五漁罟浪祭官網｜https://goodwavefestival.com/surf/

● 五漁罟浪祭FB｜https://www.facebook.com/goodwavefestival/

● 五漁罟浪祭IG ｜https://www.instagram.com/goodwavefestival/