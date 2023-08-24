　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭今夏熱情活力四射　《五漁罟浪祭》9／9外澳沙灘登場

▲▼為期9天，充滿衝浪、音樂、美食《五漁罟浪祭》，9/9熱情活力在外澳沙灘盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼為期9天，充滿衝浪、音樂、美食《五漁罟浪祭》，9/9熱情活力在外澳沙灘盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭今夏充滿熱情活力的節慶活動《五漁罟浪祭》，將於9/9/至9/17日，連續9天在頭城外澳沙灘正式登場！首屆《五漁罟浪祭》以「拉近人與海的距離」為核心，結合在地元素策劃罟浪盃衝浪賽、音樂表演、潮汐市集，還規劃了牽罟、趴板、沙板、淨灘等體驗活動，宜蘭縣長林姿妙邀請大家來了就知道「外澳比你想的海好玩」！

▲▼為期9天，充滿衝浪、音樂、美食《五漁罟浪祭》，9/9熱情活力在外澳沙灘盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭工旅處表示，為期9天的《五漁罟浪祭》活動中，9/16-17的首屆「罟浪盃衝浪賽」，以海洋文化傳承為題，將過去觀測海象、隨自然運作的漁村生活型態，透過浪人伺機而動的逐浪延續。賽事有逾百名浪人角逐，而外澳沙灘得天獨厚的平穩浪況，包容了不同浪齡的衝浪客，所以賽事特別規劃「親子組」比賽，讓大小浪人共享乘風破浪的樂趣！

另，9/9-10的外澳沙灘音樂會，邀請到今年第34屆金曲獎最佳台語女歌手鄭宜農、最佳單曲製作人JADE、入圍最佳新人獎的芒果醬Mango Jump、入圍今年金曲四項大獎且來自宜蘭的樂團A Root 同根生，還有經典金曲樂團1976、四分衛阿山、wannasleep等多組人氣陣容結合頭城五漁鐵特色輪番開唱。以嘻哈饒舌象徵外澳極限運動的特有態度、熱血搖滾如大溪魚市的喧鬧有序、輕快電子應和石城的活力體驗、爵士藍調帶出大里的慢活藝術、當代民謠則呼應梗枋的里山里海，一起迎著海風聽音樂，感受宜蘭五漁村不同的生活節奏！

而9/9-17日活動期間，伴隨海洋作息的「潮汐市集」，隨著漲、退潮時段邀請多組風格餐飲品牌參與活動。

此外，《五漁罟浪祭》結合外澳文化特色舉辦百人牽罟、趴板衝浪、沙板體驗等體驗活動。「百人牽罟」邀請大家體驗外澳具代表性且兼顧永續的捕魚技法「牽罟文化」，體驗過後會將捕到的漁獲回饋給當地長青食堂，在文化體驗的同時也做公益；「趴板衝浪」相較於傳統衝浪具有好入門的特性，透過岸邊簡單教學即可享受乘浪樂趣；「沙板體驗」就像衝浪與滑板結合，特色為不需下水，在岸上就能享受衝浪般的暢快感；同時舉辦淨灘活動，邀請民眾將活動後不屬於海洋的東西帶走，留給下一代更純粹的海洋環境。

宜蘭工旅處指出，宜蘭為北台灣旅遊勝地，然而頭城五漁村「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」，卻因雪隧開通後，濱海公路的旅客減少而受到衝擊。《五漁罟浪祭》期盼將五漁村獨特的風土人文及生活樣貌創造深度體驗，一起駐足宜蘭頭城、細細品味地方情感，探索頭城五漁鐵的文化與風景！

▲▼為期9天，充滿衝浪、音樂、美食《五漁罟浪祭》，9/9熱情活力在外澳沙灘盛大登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

《五漁罟浪祭》
日期｜112/9/9 (六)－9/17 (日) 免費入場
時間｜週一至週四10:00-18:00，週五至週日14:00-22:00
地點｜宜蘭縣頭城鎮外澳服務區(九號咖啡外澳館旁沙灘)

更多活動資訊，請詳：
● 五漁罟浪祭官網｜https://goodwavefestival.com/surf/
● 五漁罟浪祭FB｜https://www.facebook.com/goodwavefestival/
● 五漁罟浪祭IG ｜https://www.instagram.com/goodwavefestival/

ET快訊
為7萬打死人！19歲男遭「凌虐4小時」慘死
館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　畫面曝
快訊／遊戲橘子再吞敗！「維持200萬罰鍰」　法院給2理由
快訊／爆出軌女星「有私生子」　梁朝偉首回應！
快訊／台北客運載24乘客撞分隔島！　4人送醫
國民法官審判！　賓士男酒駕撞死人「遭判史上第二重」
網瘋傳「私密不雅片外流」！　奎丁回應了
Netflix一堆神片全掰了！　9月上下架片單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東慢食節「流域餐桌」10月南迴登場　將採預約入場

失智服務據點「星嘉活憶坊」　提供失智和照顧者多元服務

北漂青年跨區就業　勞動部跨域津貼助省房租

西螺福興宮中元普渡百年傳統　9／7太平媽濟世慈愛普度溫情人間

嘉義航空站重大危安演練　模擬爆裂物及嫌犯持刀脅持

南消六大隊高樓搶救演練　強化救災應變能力

複製孫理蓮精神！芥菜種會花蓮習藝所再起　成就長者第三人生

宜蘭今夏熱情活力四射　《五漁罟浪祭》9／9外澳沙灘登場

攜手孳清護校園　黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

北港轉運站閒置多年　張麗善：仍盼轉運站+停車空間共同開發

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

台東慢食節「流域餐桌」10月南迴登場　將採預約入場

失智服務據點「星嘉活憶坊」　提供失智和照顧者多元服務

北漂青年跨區就業　勞動部跨域津貼助省房租

西螺福興宮中元普渡百年傳統　9／7太平媽濟世慈愛普度溫情人間

嘉義航空站重大危安演練　模擬爆裂物及嫌犯持刀脅持

南消六大隊高樓搶救演練　強化救災應變能力

複製孫理蓮精神！芥菜種會花蓮習藝所再起　成就長者第三人生

宜蘭今夏熱情活力四射　《五漁罟浪祭》9／9外澳沙灘登場

攜手孳清護校園　黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

北港轉運站閒置多年　張麗善：仍盼轉運站+停車空間共同開發

陸多地微信群瘋傳「囤鹽」貨架掃空　超市人員：無須過度恐慌

張鈞甯、阮經天16年友情爆衝突！　暴瘦7公斤「整條脊椎骨突出」

俄空姐搭死亡班機！遇難前怨「航班不明原因延誤」　最後發文曝光

21歲奧迪妹酒駕撞死人「IG譙髒話」　黃偉哲怒：家屬傷口上灑鹽

陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

習近平多次回頭！翻譯員「小跑步狂追」遭安全人員阻擋　畫面曝光

家裡有資產vs.有能力？　網秒選「鈔能力」從起點贏到終點！

鬼月下山右手「一陣涼涼的」　冒出一顆頭騎士笑：解鎖帶蛇兜風

柯文哲憂心悸盼改喝果汁　郭台銘：我不喝咖啡而是喝奶茶

騰龍推Sony E接環新鏡頭17-50mm　恆定F4大光圈今秋上市

瓦斯送來了！米克斯衝陽台　「拆下整片門」無助愣原地

地方熱門新聞

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

淡水門牌誤編居民投錯里長　落選者傻眼

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

東大門夜市「停車30分鐘70元」　花縣府回應了

淡水門牌誤編劃錯區　400居民投錯里長

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

台東今年161人染性病　10人愛滋病

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

台中協尋冠軍警是他3月尋獲18人

基隆水質異常變黃還發臭！台水道歉了

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

1歲女娃困車內南警成功救援

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

「獸魂碑」60年鎮煞闢邪

更多熱門

相關新聞

即／宜蘭傳槍響！酒駕男衝撞警察

即／宜蘭傳槍響！酒駕男衝撞警察

宜蘭晚間傳槍響！員山鄉警方21日晚間攔查車輛時，一輛違規車輛駕駛不服取締，竟衝撞員警。警方立即開槍對車輛射擊，前後共開2槍將駕駛制伏，現場無任何人傷亡。據了解，該名試圖衝撞警察的駕駛酒駕，酒測值達1.09mg/l，詳細事故原因仍待進一步調查。

宜蘭機車飄對向　轎車煞不住撞死騎士

宜蘭機車飄對向　轎車煞不住撞死騎士

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

天道盟分會長選議員　恐嚇又持毒下場曝

天道盟分會長選議員　恐嚇又持毒下場曝

猛撞瞬間影片曝　東澳隧道內5車連撞釀6傷

猛撞瞬間影片曝　東澳隧道內5車連撞釀6傷

關鍵字：

宜蘭五漁罟浪祭

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面