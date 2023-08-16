天道盟分會長選議員　持槍逼投資2千萬又持毒！判決出爐

▲無黨籍宜蘭市縣議員候選人魯秀傑在掃黑行動中被逮。（圖／資料照）



記者黃資真／宜蘭報導

天道盟太陽會宜蘭分會長魯秀傑去年以無黨籍身分參選宜蘭縣議員，結果在掃黑行動中遭警方捕獲，他涉嫌持槍逼投資者交出2千萬，家中搜出大量子彈、槍枝與毒品，遭到檢方起訴。宜蘭地院依恐嚇罪處10月、持有毒品罪處8月，合併執行1年4月。

檢警調查，魯秀傑去年初邀請胡姓男子拿2千萬投資烏石港漁市場觀光餐廳、接駁車及某飯店作為天道盟分會據點等修繕工程，但胡認為租金、人事成本過高，不符成本未進行。

魯仍逕行動工，並向胡要錢，遭以雙方未簽署任何契約為由拒絕，魯火大找來黃男等人衝進辦公室，持槍恐嚇要胡男吐錢，更開車衝撞胡男員工車輛。

▲魯秀傑（白衣）遭移送地檢署。（圖／資料照）

審理時魯坦承要對方支付裝潢款250萬元，但胡是合意投資，談論過程中不小心擦槍走火，沒有恐嚇取財的意思。

法官認定魯以恫嚇方式逼迫胡交出50萬元，依共同犯恐嚇取財罪處10月，犯罪所得50萬元沒收，另因檢警前往魯住處搜索時搜出大量毒品，依持有第三級毒品純質淨重5公克以上之罪判8月，合併執行1年4月；黃參與恐嚇取財行為處8月。

組織犯罪部分，由於檢方僅有談及天道盟的對話紀錄，無實質證據證明魯等人參與宜蘭分會運作方式，判決無罪；另外警方在魯男競選服務處後方老家公寓內，搜出2把改造手槍、3把空氣槍及1把掌心雷、並起獲武士刀等管制類槍刀，涉槍砲彈藥罪，另行審結。