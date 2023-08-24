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快訊／詐團首腦「藍道」奪3命　 遺族聲請參與審判...法官准了

▲▼警方兵分多路在雙北市、台中逮捕代號藍道、泰勒等7人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「台版柬埔寨」詐團狠奪3命，「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死起訴，採國民參與審判，死者家屬日前也向法院聲請參與訴訟。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年震驚全台「台版柬埔寨」詐團狠奪3命，首波起訴幹部「S姊」等29人，全案密集審理中，今年6月主嫌「藍道」杜承哲等4人被依私行拘禁致死等罪起訴，屬國民法官法規定的案件，將採國民參與方式審判。日前，2名死者遺族依刑事訴訟法，聲請訴訟參與，士林地院裁定准許。

去年11月初發生「台版柬埔寨」，因士檢主任檢察官曾揚嶺、江玟萱檢察官經56日連夜偵辦，抽絲剝繭追查「強控豬仔」兇狠詐團，共計有307人被害人，其中61人遭拘禁釀3人身亡，另有246人誤信「投資詐騙」，遭詐高達3億9667萬7969元，首波將「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人偵結起訴。

今年4月首腦「藍道」杜承哲、副手「泰勒」薛隆廷、帳房「西利亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑等人落網；6月底檢方偵結，依強盜等罪將杜承哲等共6人起訴，私行拘禁致死部分由國民法官審理，另依違反貪污治罪條例起訴收賄提供個資的寧夏派出所所長葉育忻、劉姓女密友依洗錢起訴；至於涉洩漏偵查內容給主嫌藍道、洗錢的陳姓律師則被依洩密及違反洗錢防制法起訴，第二波共起訴8人。

日前，45歲死者黃女的王姓兒子及38歲黃姓死者的女兒、母親依刑事訴訟法聲請訴訟參與，合議庭法官經徵詢檢察官、4名被告及其辯護人意見，並斟酌案件情節等，認為准許訴訟參與有助於達成聲請人3人瞭解訴訟經過情形及維護其等人格尊嚴、利益之立法目的，裁定准許。

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