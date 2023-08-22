驚悚畫面！23歲女騎士對撞計程車慘死　機車「碎光噴飛」剩骨架

記者許權毅／台中報導

台中市西區18日1時許發生一起嚴重車禍，一名23歲郭女騎乘機車，行經東興路與向上路口時，與駕駛多元計程車的53歲李男對撞，郭女連人帶車重摔，機車受到劇烈撞擊，整輛機車瞬間碎裂僅剩「骨架」，郭女頭、腹重傷，被送往醫院搶救後，仍宣告不治。

▲台中市18日凌晨發生一起死亡車禍，年僅23歲的郭女重傷死亡。（圖／民眾提供，下同）



路口監視器拍下，郭女撞上計程車左側車身後，一瞬間機車零件往路口噴散，一瞬間郭女也彈飛將近10公尺遠，相當驚悚。照片顯示，郭女的機車僅剩車尾較完整，車頭嚴重變形，李男的車輛左側有嚴重凹痕，車內安全氣囊也爆開。

第一警分局18日1時44分接獲西區東興路、向上路口有交通事故發生，經查為23歲郭女騎乘機車，由沿東興路往北直行，另名李男駕駛多元計程車，沿向上路往西直行，雙方在路口發生碰撞，酒測值均為0。郭女頭部、腹部以及全身有多處受傷，被送往林新醫院搶救後，仍於2時37分宣告不治；李男腹部受傷，自行就醫。

警方初步調查，事發當下，郭女行駛方向號誌為閃紅燈，李男行駛方向號誌為閃黃燈，雙方在路口均未減速禮讓，違反閃光號誌，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。