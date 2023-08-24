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社會 社會焦點 保障人權

名檢劉承武管委會糾紛竟告住戶違反個資法　再判無罪

被害人人權協會副理事長、檢察官劉承武。（圖／ETtoday資料照）

▲劉承武。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾多次上電視政論節目的台北地檢署檢察官劉承武，因擔任社區管委會主委，竟在開會時對住戶咆哮，事情傳出後，遭法務部長蔡清祥當眾痛罵他「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」劉承武提出自訴，控告當時錄影的許姓住戶違反《個資法》等罪，一審無罪，劉承武上訴二審，高院24日再度判無罪。

劉承武因經常在媒體上發表言論，儼然成為檢察界的名嘴，小有名氣。但他近年來多次爆發爭議事件，先是因提供法律諮詢，結果竟被詐騙集團利用，成為詐騙工具。日前更被媒體報導，他一人身兼新北市3個社區管委會主委，並涉嫌替建商「瑕疵點交」，甚至在管委會議上失控，對多名住戶咆哮。

劉承武咆哮的影片流出後，引起檢察界軒然大波，法務部長蔡清祥受訪時，公開痛批劉承武的行為不妥，更說他「惡行惡狀、丟檢察官的臉。」全案也被北檢送交「檢察官人事審議委員會」議處，不過劉承武之後獲得檢審會輕罰，僅發布書面警告。

此外，劉承武為了自清，也對當時錄影直播的許姓住戶提出自訴，控告他違反《個人資料保護法》、強制等罪，一審台北地院審理後，認為許男的行為攸關公共利益，無違《個資法》；另外也無強迫劉承武行無義務之事，無涉強制罪。最後一審判決許男無罪，劉承武上訴第二審。

高等法院二審於24日宣判，高院還是認為許男無罪，駁回劉承武的上訴。高院同時諭知，依照《刑事妥速審判法》規定，許男一二審無罪，檢方上訴第三審須受特別限制；意思就是許男幾乎無罪確定。

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