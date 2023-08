「逆風少年‧藝動青春」乘風揚帆　蔡清祥：每個孩子都有希望

▲「逆風少年‧藝動青春」開幕式由誠正中學口琴隊表演。(圖/記者吳銘峯攝)

記者吳銘峯/台北報導

法務部23日假文化大學推廣教育部大夏藝廊,舉辦「逆風少年‧藝動青春」開幕式,展覽矯正學校中,青少年強烈的藝術表現。藉由筆、墨、色彩、音符和鏡頭,看見少年們背後富含人性溫度的故事,感受生命的美麗與深邃。法務部長蔡清祥更說:「每個孩子都有希望,我們不會遺漏任何一個孩子。」

開幕式由多次獲得高中職音樂比賽冠軍的誠正中學口琴隊,進行開幕表演,18名身材曼妙、戴上面具的妙齡女,在國內知名口琴大師陳法澄指導下,表演包含得獎自選曲「Dream of Retribution」在內的多首歌曲。其中少女們更親筆寫出「給爸爸的一封信」、「給媽媽的一封信」、「給奶奶的一封信」,真情洋溢。

表演最高潮,是由一名少女寫出「給孩子的一封信」,談到自己年少懷孕生子「回想當時,責難多於祝福,異樣的眼光壓得我喘不過氣」、「然而現在,你的笑容卻成為我每一天活下去的理由和期待,我永遠都不會放棄你。」、「現在,媽媽還在努力的學習成長,很開心上天讓你來到我的身邊」、「也讓我有堅強的目標,未來,媽媽一定會牽著你的手,陪你一起長大。」讓人從這批少女中,看到人性光輝。

蔡清祥的致詞,強調「每個孩子都有希望,我們不會遺漏任何一個孩子。」少年矯正學校的轉變,是社會共同努力的結晶。他指出,法務部將全力協助「逆風少年」順利復歸社會,也期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納,讓他們在支持和愛護的環境中重新開始。相信,在各界的共同努力下,這些少年們一定能夠重新找到自己,並迎接他們精彩而充實的人生。

本次展覽期間為今年8月23日至9月14日止,規劃六大展區:「Return To Innocence(他們都說我沒來過-青春顯影)」、「Body Talk(我最親密的朋友-刺繡重生)」、「Miss My Face(嗨!好久不見-自畫像)」、「Letter From Your Heart(書信互動專區)」、「Inner Voice(接見室互動體驗空間)」、「Diverse Learning Performance(學藝繁不凡-看見璞玉)」,另更搭配校園生活的微電影與矯正教育大事記,展現政府相關單位指引的力量、少年的情感和努力、機會與轉變,提供社會一條不同的途徑認識少年們。

▼法務部長蔡清祥強調,「每個孩子都有希望,我們不會遺漏任何一個孩子。」(圖/記者吳銘峯攝)