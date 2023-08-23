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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「逆風少年‧藝動青春」乘風揚帆　蔡清祥：每個孩子都有希望

▲▼「逆風少年‧藝動青春」矯正學校藝術展，法務部長蔡清祥，誠正中學口琴隊。（圖／記者吳銘峯攝）

▲「逆風少年‧藝動青春」開幕式由誠正中學口琴隊表演。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部23日假文化大學推廣教育部大夏藝廊，舉辦「逆風少年‧藝動青春」開幕式，展覽矯正學校中，青少年強烈的藝術表現。藉由筆、墨、色彩、音符和鏡頭，看見少年們背後富含人性溫度的故事，感受生命的美麗與深邃。法務部長蔡清祥更說：「每個孩子都有希望，我們不會遺漏任何一個孩子。」

開幕式由多次獲得高中職音樂比賽冠軍的誠正中學口琴隊，進行開幕表演，18名身材曼妙、戴上面具的妙齡女，在國內知名口琴大師陳法澄指導下，表演包含得獎自選曲「Dream of Retribution」在內的多首歌曲。其中少女們更親筆寫出「給爸爸的一封信」、「給媽媽的一封信」、「給奶奶的一封信」，真情洋溢。

表演最高潮，是由一名少女寫出「給孩子的一封信」，談到自己年少懷孕生子「回想當時，責難多於祝福，異樣的眼光壓得我喘不過氣」、「然而現在，你的笑容卻成為我每一天活下去的理由和期待，我永遠都不會放棄你。」、「現在，媽媽還在努力的學習成長，很開心上天讓你來到我的身邊」、「也讓我有堅強的目標，未來，媽媽一定會牽著你的手，陪你一起長大。」讓人從這批少女中，看到人性光輝。

蔡清祥的致詞，強調「每個孩子都有希望，我們不會遺漏任何一個孩子。」少年矯正學校的轉變，是社會共同努力的結晶。他指出，法務部將全力協助「逆風少年」順利復歸社會，也期盼外界對矯正少年們有更多的理解與接納，讓他們在支持和愛護的環境中重新開始。相信，在各界的共同努力下，這些少年們一定能夠重新找到自己，並迎接他們精彩而充實的人生。

本次展覽期間為今年8月23日至9月14日止，規劃六大展區：「Return To Innocence（他們都說我沒來過-青春顯影）」、「Body Talk（我最親密的朋友-刺繡重生）」、「Miss My Face（嗨！好久不見-自畫像）」、「Letter From Your Heart（書信互動專區）」、「Inner Voice（接見室互動體驗空間）」、「Diverse Learning Performance（學藝繁不凡-看見璞玉）」，另更搭配校園生活的微電影與矯正教育大事記，展現政府相關單位指引的力量、少年的情感和努力、機會與轉變，提供社會一條不同的途徑認識少年們。

▼法務部長蔡清祥強調，「每個孩子都有希望，我們不會遺漏任何一個孩子。」（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼「逆風少年‧藝動青春」矯正學校藝術展，法務部長蔡清祥，誠正中學口琴隊。（圖／記者吳銘峯攝）

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