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社會 社會焦點 保障人權

倒栽蔥塞鐵桶悶殺2人！中橫桶屍案兇手楊鴻儒死刑再遭撤銷

▲▼人骨,骷顱頭,謀殺,棄屍,活人祭祀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲震驚社會的中橫桶屍案，2名死者遭棄屍山谷。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中市男子楊鴻儒經營賭場，看上另名女富商有錢欲進行追求，但認為女富商的陳姓同居人為絆腳石；此外，賭場也常遭賴姓賭客揚言檢舉，不堪其擾。楊男遂下藥迷昏陳男、賴男，將2人硬塞入鐵桶內悶死，並分別棄屍在中橫、花蓮等山區。楊男一審、二審、更一審三度遭判死刑，但最高法院審理後，24日再度撤銷發回，由台中高分院進行更二審。

判決指出，楊男現年71歲，先前因犯下強盜案件，遭判刑17年8月，2012年間才獲得假釋出獄。出獄後他從事電鍍、仲介等行業，並在家開起麻將館賭場。楊男與陳姓友人熟識，得知陳男的楊姓女友經濟條件優渥，萌生貪念亟欲展開追求，但他認為陳男為絆腳石，打算除去陳男。

2015年6月間，楊男假意邀請陳男前往南投訪友，並開車搭載陳男前往。但路上他以Stilnox鎮靜安眠藥劑（即學名Zolpidem）對陳男飲食下藥，迷昏陳男，而後將陳男以「倒栽蔥」的方式，頭下腳上塞入鐵桶，並將鐵桶蓋鎖死，陳男因缺氧悶死在鐵桶內。楊男則開車橫越中橫後，於花蓮縣秀林鄉台8線公路119.2公里處，將鐵通推入山谷內棄屍。

過了兩個禮拜，陳男下落無人聞問，楊男自以為殺人手法可以瞞天過海，又對懷疑他詐賭、經常揚言要檢舉的賴姓賭客萌生殺意。楊男又約出賴男到台東旅遊，賴男不疑有他，坐上楊男的車後，又被楊男以同樣手法迷昏。楊男也再度以「倒栽蔥」的方式，將賴男塞入鐵桶悶死、鎖死，又開車到相同地點，再度將鐵桶推入山谷棄屍。

2名死者的親屬均報案協尋，警方透過不知情而協助棄屍的楊男友人，找出賴男棄屍地點，尋獲屍體；過沒幾天，一名工人在清洗道路欄杆時，因噴水機油料用罄等待同事前來加油時，發現路旁有惡臭，探頭一看發現蒼蠅飛舞的鐵桶，遂報警處理，警方因此尋獲陳男屍體。最後檢警逮捕逃亡的楊男，但楊男始終否認犯案。

楊男一審、二審、更一審，三度遭判處死刑，其中更一審也宣告他2個死刑。但全案上訴最高法院後，最高法院認為楊男目前年已七旬，未來若獲得假釋出獄都已超過90歲，是否有再犯之虞？此外，更一審審理時僅審理殺人罪部分，而未告知棄屍部分，未讓楊男充分行使防禦權。此外，最高法院也認為本案尚有部分事實未予釐清，因此撤銷楊男死刑判決，發回更審。

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