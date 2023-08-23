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社會 社會焦點 保障人權

邱瓈寬恩師裴祥泉遺囑官司　逆轉判邱瓈寬可繼承

▲▼邱瓈寬,黃金兄弟。（圖／記者謝盛帆攝）

▲邱瓈寬恩師裴祥泉的遺產官司，邱瓈寬二審獲勝。（圖／記者謝盛帆攝）

記者吳銘峯／台北報導

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年過世後，以代筆遺囑的方式，將遺產1億3000多萬元，分給愛徒邱瓈寬等人，裴祥泉的家屬一毛未得。家屬憤而起訴主張遺囑無效，邱瓈寬一審敗訴，案經上訴二審，高院23日改判遺囑有效，邱瓈寬可以獲得遺產。可上訴。

裴祥泉是資深電影製片，製作許多膾炙人口的國片，他在2015年5月過世，留下1億3000餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。裴祥泉的3名胞弟胞妹裴祥麟、裴祥風、裴祥雲，原本以為要繼承哥哥全數遺產，但卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，寫下「...公司的帳處理完了之後，剩下的分給楊胖（楊智明）百分之三十，阿寬（邱瓈寬）百分之三十，漢星公司員工百分之二十，剩下的百分之二十，就給那些需要照顧的人，...」。

家屬沒有分得遺產，憤而起訴，要求確認遺囑效力訴訟。一審台北地方法院審理後，認為代筆遺囑做成當時，法律規定的三名見證人中，有兩人是受遺贈效力的利害關係人，所以代筆遺囑不具法定要件，判決遺囑無效。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，採信邱瓈寬的主張，認為裴祥泉病重躺在床上時，預立遺囑時載明「我孤家寡人，沒家庭，也沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，所以高院認為「自不宜無視於裴祥泉立遺囑時之真意，漠視其於系爭遺囑前言所表示『家裡人一毛錢都不給』心願，反使其遺產全歸其法定繼承人取得。」因此逆轉改判遺囑有效。本案還可以再上訴。

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