自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞





▲正妹練舞卻遭舞伴性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

一名自稱工作為「網紅」的謝姓男子，去年4月間相約舞伴小柔（化名）練舞，結果趁機性侵得逞。小柔向男友哭訴，男友透過IG質問謝男的經紀人，經紀人反駁時不慎說出「強姦」二個字，成為謝男定罪的鐵證。最高法院23日將謝男判刑3年4月定讞。

謝男擔任保全工作，但因為經常在網路上PO出練舞的照片，並與經紀公司簽約，成為儲備藝人。不過謝男犯下這起案件，演藝生涯可說就此結束。判決指出，謝男去年4月間，相約認識1年多的小柔隔天一起到西門町某排練場舞蹈教室練舞，雙方相約晚間6點到8點一起練舞。

時間一到，2人相繼走進練舞室，中場休息時，小柔拿出手機，並坐在地上划手機看練舞影片。但謝男竟趁機從後方摟住小柔，小柔以口頭表示「不要」，並以手推拒、掙扎反抗，但謝男不顧她拒絕反抗，將小柔強壓在地上，性侵得逞。小柔趁著謝男稍微鬆手之際，抓起外套、背包，奪門而出。

小柔一路衝到捷運站旁，開始哭泣並傳送訊息給李姓男友，告知自己遭人侵犯。男友問清楚狀況後，在事發後約1個半小時透過IG，傳訊息給謝男，但竟是謝男的經紀人回應。

當時男友先傳送「聽說剛才練舞的時後，有發生點讓我女友害怕的事情」，但對方經紀人態度強硬，立馬回說「不要對我們公司的藝人抹黑等等 如果有證據請妳提告 沒有請不要抹黑好嗎」「所以沒證據？？？那這樣XX之前合作過的藝人 都可以說他強姦」，經紀人最後冷冷丟下一句「然後沒證據 不是吧 要錢也不是這樣吧」

小柔提告，檢方認為謝男犯罪嫌疑重大，提起公訴。法院審理時，謝男否認犯罪，辯稱「她先行離開的原因我不太瞭解」、「她跳完累了就自己先走了。她就是手機、充電器用一用收到她自己的包包，就慢慢走出去」但法院根據經紀人的回應，以及其他客觀證據，認定謝男有罪，一二審均將他判刑3年4月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。