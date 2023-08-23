港府禁日本10縣水產品「無放寬時間表」　將公布輻射檢測結果

▲香港工聯會譴責日本排放核廢水。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對日本24日開始排放福島核廢水入海，香港表示強烈反對，並宣布禁止源自東京、福島、千葉10個都、縣的水產品進口。環境及生態局長謝展寰指出，此禁令無既定時間表，視乎排放核廢水後具體情況及日本政府的監察系統等，「如果我們認為有信心、安全的時候，可考慮將這方面放寬。」

據香港《明報》報導，謝展寰表示，保障香港食安和公眾健康是政府責任，面對有可能出現的重大風險，必須作出相應防範措施；此後每個工作日會公佈有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果，以及香港水域環境輻射水平和本地漁獲輻射水平，供市民掌握安全資訊。

▲日本約有3成民眾認為排放核廢水不適當，相關業者擔憂影響海產銷售。（圖／路透）

對於飲食業界提出制定認證計劃，謝展寰透露，將與商會探討可能性，或透過商會訂立獲政府認可的標誌，以證明食品安全，但進口的所有日本食品必定是安全，認為相關措施屬「最好方法」幫助香港日料餐廳，並維繫港日在食品方面的貿易關係。

謝展寰指出，一旦發現香港水產受污染，視乎食品來源或需作出安排，舉例某些地方不適宜捕魚或某些產品不能在市面發售，但相信這類事件出現的可能性「極低」。

香港立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣批評，日本選擇最低成本及最不負責任的方法，對此非常失望，排放是「覆水難收」。

港府決定自8月24日開始，禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都、縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

日本當地民調顯示，約有3成民眾認為排放核廢水不適當。福島縣相馬市一間刺身店老闆中島（Takashi Nakajima）表示，經歷311大地震後，要讓擔憂輻射影響的消費者重新回流、接納附近海域海鮮，已經是一場漫長奮鬥，如今核廢水排放入海，恐怕會讓一切「回到原點」。

我海洋委員會主委管碧玲則表示，日前完成任務返航的「巡護九號」身負監測海洋輻射污染的防治任務，完成沿途5個點的取水工作，強調日本ALPS處理水排放的問題，政府有在把關。