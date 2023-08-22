香港學生對「港版國安法」認罪　未獲減刑仍判5年監禁

▲「港版國安法」。（圖／路透社）

文／中央社台北22日電

一名香港學生承認違反港區國安法「煽動他人分裂國家罪」，但未獲減免1/3刑期而上訴，今天被終審法院判敗訴，意味國安法設有最低刑期。這項判決恐會影響蘋果日報等案件，被告即使認罪也有可能無法獲得應有減刑。

綜合明報等港媒報導，現年26歲的香港理工大學學生呂世瑜被指在通訊軟體Telegram上發表港獨言論等。他在原審時承認，違反國安法的「煽動他人分裂國家罪」。

當時法官指案件「情節嚴重」，以判監5年半為量刑起點，而呂世瑜認罪獲減1/3刑期，即判監3年8個月。

但檢方表示，國安法列明「煽動他人分裂國家罪」情節嚴重者最低刑期為判監5年，法官後來改判呂世瑜監禁5年。

這意味呂世瑜雖然認罪，但未獲減免1/3刑期。其後呂世瑜就刑期提出上訴被駁回，再終極上訴至終審法院。

這項上訴圍繞兩方面，一是港區國安法第21條有關「情節嚴重」者「須處5年以上10年以下有期徒刑」的規定是否強制，即最低刑期是否5年，而上訴一方認為這只是量刑起點，被告仍可因認罪獲減刑至低於刑期下限。

二是國安法第33條列出3項可對被告從輕、減輕處罰的條件，包括被告自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為，法庭是否容許條文以外的求情理由而作出減刑。

終院今天公布判決理由，指國安法第21條規定法庭在指定的幅度內判刑，並非上訴一方所指是量刑起點；以及國安法第33條不容許條文以外的其他無關減刑因素。

這項裁定意味著港區國安法設有最低刑期，呂世瑜維持原有刑期。

呂世瑜案是香港首宗針對國安法刑期分級制的上訴案，日後恐會影響多宗國安法案件，包括蘋果日報案及立法會初選案。

蘋果日報案中，壹傳媒創辦人黎智英及6名前高層被控國安法下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。除黎智英外，其餘6人認罪。

此罪刑期分2級，可被判監3年以上10年以下；罪行重大的可被判監10年以上或終身監禁。

黎智英及蘋果日報案排定今年12月開審。

正在審訊的立法會初選案，47名人被控國安法「串謀顛覆國家政權罪」，其中31人認罪，16人不認罪。此罪刑期分3級，首要分子或重罪者可判監10年以上或終身監禁；「積極參與者」可判監3至10年；其他參加者可被監3年以下。

以今天終院的裁決，意味被法官歸類為「積極參與者」的初選案被告，即使認罪都很可能無法獲得認罪扣減，依上述刑度最少判監3年。