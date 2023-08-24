電網職工妻「超狂炫富」網炸鍋…下秒1舉動黑轉白！渣夫下場慘了

▲人妻在社區住戶群組高調炫富。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名人妻在社區住戶群組高調炫富稱，自己的王姓丈夫在南方電網公司工作，「年收入50萬+（人民幣，下同），我家裡在廣州有兩套房，我們家是上流社會人士，天天吃香喝辣。」事件隨後迅速發酵，該女子反轉爆料稱自己在婚姻中遭遇了不公對待，並寫下舉報材料，控訴丈夫有行賄行為。

在名為「尚東尚築」社區住戶群組中，一名暱稱為「阿娟」的人發訊息稱，「我老公是南方電網公司廣州供電局的一名普通員工，貴族三本進來的，還是正式編，年收入50萬+，我家裡在廣州有兩套房，日子過得可滋潤了，我們家是上流社會人士，可以天天吃香喝辣的，他一個人的收入就可以養活我們全家還綽綽有餘，每年可以進行全球旅遊，你們羨慕嫉妒不，羨慕也沒用呀，誰叫妳老公不是電網的呢，哈哈哈哈哈。」

儘管有人在群組中提醒該名女子「發錯了吧」，但她仍囂張回覆，「看不慣可以轉發，我就是炫富」。

▲廣州供電局官方社交帳號發布聲明。（圖／翻攝自上游新聞）

該截圖曝光後，迅速在社交軟體引發熱議。之後，阿娟被曝曾發布舉報文稱，丈夫為入職供電局行賄30萬元（人民幣，下同），時任領導和中間人分別收取25萬、5萬，舉報內容中，王男還被指遺棄病妻幼女。

8月22日晚間，廣州供電局官方社交帳號發布聲明稱，「8月22日，網上發現有關我單位員工王男夫妻婚姻糾紛的相關信息，其內容涉及我單位。我單位已成立核查組進行核查，如涉及違法違紀問題，我們將嚴肅處理。感謝廣大網友關心和監督。」

22日晚23時，自稱是舉報當事人阿娟的網友發布了報警回執，並發帖稱當日上午，供電局一工作人員致電她的家人，「表示供電局領導看到我發在社交平台的言論感到十分震怒，要求我在10分鐘內將在社交平台的發言刪除。如果不刪，單位就正式採取強制措施，還威脅我和我的親屬，（此舉）可能會影響到孩子未來的政審、考公務員，甚至會涉及到我的整個家庭，以及我家人的工作。目前，我已經報警。並有錄音證據。」

▲阿娟舉報丈夫後遭威脅。（圖／翻攝自上游新聞）

8月23日，南方電網宣傳部門一名工作人員回應，被威脅一事還是屬於他們夫妻間糾紛，並表明這個電話是被舉報的王男打給阿娟弟弟的，「目前阿娟和王男仍處於夫妻關係存續期間，是他們私人的電話，不代表單位的立場。」

對於網友關心的舉報是否屬實，該工作人員回覆，昨日發的聲明中也有提到，目前正在調查，核查結果可能需要一定的時間。