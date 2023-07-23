向銀行借千萬炫富！美女詐團見「鈔票磚」衝了　車手中伏被逮

▲為了逮捕詐團，警方向銀行商業千萬現金向詐團炫富。（圖／翻攝自翁伊森，下同）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局接獲黃姓男子報案，指他被詐團騙了好幾百萬元。警方一邊指示黃男向詐團佯稱要加碼投資，一方面向銀行借來千萬元現金裝箱，拍照引誘詐團派人前來取款。並變裝在面交地點埋伏，將車手當場逮捕，全案擴大偵辦中。

嘉義黃姓男子加入理財LINE群組，依指示下載股票投資軟體，還認識投資公司美女助理。黃男面對美女助理早晚不時噓寒問暖的關懷攻勢，最終把持不住，聽信謊言購買虛擬貨幣以投資股票，前後陸續面交數百萬元資金。直到黃男想兌現獲利資金時，對方又叫他先付手續費，黃男才驚覺受騙，報警處理。

警方見詐團仍持續在LINE上洗腦黃男，便順水推舟，指示黃向詐團佯裝要加碼投資，不料詐團也相當小心，進一步要求黃先將要加碼的千萬現金拍照回傳，才願意讓他加碼。警方隨即透過金融機構聯繫管道，向銀行商借千萬現金供黃男拍照，傳給詐騙集團「炫富」，以取信詐騙集團，最終「魔高一尺、道高一丈」，順利達成逮捕車手的任務。

第二分局表示，今年上半年查獲到案的車手已達138名，被害詐欺案類仍以假投資詐騙為主，且車手佯裝的身分可說是花樣百出，舉凡虛擬貨幣廠商、外派專員、公司經理、投顧專員、法務助理、檢察官或警察等身分都很常見。

詐欺集團先以假冒財經名人刊登廣告為起頭，廣邀學員進入詐騙投資群組內，群組堪稱是角色扮演大集合，不僅有成員冒充股票分析專家分享財經資訊，甚至用每天視訊上課，讓民眾信以為真，也有「暗樁」分享自己跟著老師投資大賺一筆，或是美女助理噓寒問暖提供飆股訊息，詐騙集團還會利用假投資網站或APP虛構獲利數字來取信民眾，讓被害人從一開始的霧裡看花到深信不疑，可說是無所不用其極。

警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。