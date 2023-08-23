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好市多麵粉驚現蠕動肥蟲　反應也沒用！會員崩潰：已經幾個人遇到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友在好市多購入的麵粉內發現活蟲。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者崔子柔／綜合報導

上周才有網友在好市多（Costco）買的雞胸肉內，發現一隻白蟲，21日又有一名女網友指出，她買了一款有機中筋麵粉，回家後竟發現裡面有一隻正在蠕動的肥蟲，疑似還有許多蟲卵。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她將麵粉買回家後，習慣分裝冰冷凍，結果倒出時發現裡面有許多一絲一絲的東西，「拿起來仔細撥開一看…麵粉上一顆顆的應該是蟲卵？最後還撥到一個活體蟲蟲」，讓她嚇得說，「真刺激，直到現在心臟還是跳好快」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友發現，還有數顆蟲卵。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也說，她拍下照片要發文前，在社團內爬文發現先前已經有幾個人遇到這種情況，「幾個月前明明有顧客向好市多反應這樣的狀況，但最近買到的依然是這樣，真的挺無言」，她只好將分裝好的麵粉全部倒回原包裝，準備帶回店內退貨。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「好市多品質越來越差」、「上次雞胸肉有蟲文章出來，我才把我家的二大包檢查一次，你這個大概要用濾網了」、「確實這款麵粉出現很多次一樣的問題，真是糟糕啊」，也有人說，「天氣越熱，麵粉類更容易有蟲」、「麵粉的確沒辦法完全去除蟲卵，但直接孵化是怎樣」、「至於有機的容易長蟲是真的，但那是拆封室溫擺一陣子才會，不是一拆封就有」。

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