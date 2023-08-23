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好市多會員不忍了！1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨

▲▼卡努颱風襲台，汐止好市多閉店前結帳人潮爆滿。（圖／記者謝盛帆攝）

▲好市多牛小排油爆多！會員不忍直呼「好事多螺絲鬆掉了」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者邱晟軒／綜合報導

許多民眾喜歡到好市多買肉品，認為經濟又實惠。不過，就有民眾抱怨花1329元購買好市多牛小排，結果打開包裝後發現牛小排油脂炸裂，直呼「好市多螺絲真的鬆掉了」。

近日，一位在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，最近他到好市多購買食材，花了1329元買了一公斤的好市多牛小排，然而在打開包裝後卻驚見牛小排被油脂佔滿，真正有肉的只剩少部分，不像是一般牛小排該有的樣子。令他不禁直呼「好市多螺絲真的鬆掉了」。

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▲▼好市多牛小排質疑！民眾購肉抱怨「好事多螺絲鬆掉了」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多牛小排質疑！民眾購肉抱怨「好事多螺絲鬆掉了」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多牛小排「油炸裂」引發一票網友看傻。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，立刻掀起許多好市多會員熱議，其中就有好市多鐵粉感嘆，過去申辦好市多會員，是為了買牛小排而辦，然而近幾年牛肥油越來越多，品質越來越差，自己就很少光顧了。

不少會員也同感發聲，「回憶起N年前，我買的那份滿滿牛油無骨牛小排還上過新聞」、「這已經講很多年你不是第一位也不是最後一位」、「好久不買了，貴又品質差」、「花這代價得到這種去骨牛小排，太不能接受了」、「這油度，連護衛隊都坦不了」。

也有不少網友建議原PO應該拿去退貨，「我支持退，我覺得他們品質一年比一年差」、「好市多都敢這樣了，會員權利就別客氣了，退就對了」、「我認為這種狀況就是用多數人的退貨來逼他改善」、「退！多退一些看能不能學到教訓」、「退貨，這種品質太扯，絕對支持退貨」。

▲▼好市多牛小排質疑！民眾購肉抱怨「好事多螺絲鬆掉了」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多牛小排質疑！民眾購肉抱怨「好事多螺絲鬆掉了」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

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