瓦格納高層團滅？俄墜機10死乘客名單曝光　神祕大咖也在機上

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納首腦普里格津驚傳墜機，這起飛機失事總計造成10人喪命，多名瓦格納高階成員也在機上，包括他的副手、瓦格納的「命名者」與實際軍事領袖烏特金（Dmitry Utkin），組織高層幾乎團滅。

▲瓦格納聯合創始人與實際軍事領袖烏特金。（圖／翻攝自X，前稱推特）

CNN報導，這架失事飛機為普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機，飛機乘客名單除了普里格津，其他乘客為烏特金、普羅普斯汀（Sergey Propustin）、馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev），以及3名機組人員。

在上述名單中，烏特金據信是普里格津背後深藏7年的男人，因為他很少公開被鏡頭拍到，直到今年7月才被拍到現身白俄羅斯。

▲烏特金（左）與普里格津（右）。（圖／翻攝自X，前稱推特）

53歲的烏特金是普里格津的得力助手，2013年以前在俄羅斯軍事情報局（GRU）任職，參與過車臣兩次衝突，是退休俄羅斯特種部隊軍官。他被控涉及多項戰爭罪，包括在敘利亞下令將逃兵毆打致死，還要求把整個過程拍攝下來。

外傳烏特金對納粹歷史文化著迷，身上有納粹刺青。雖然他多年來被稱為瓦格納創辦人，但依據荷蘭調查媒體「冒險者」（Bellingcat）2020年調查，開源數據顯示烏特金並非這支軍隊的主導者，比較像是戰地指揮官。

目前墜機原因尚待釐清，親瓦格納的社群平台聲稱普里格津、烏特金已罹難，但也有消息指出這一切都是這是普里格津自導自演假死，因為外傳普里格津其實是在另架飛機上。CNN無法核實普里格津的死訊。