俄官方人士稱「瓦格納飛機」疑遭炸毀！機身留有彈孔　現場畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡，而俄羅斯當局正在進行調查。根據飛行數據顯示，這架飛機在墜毀前曾劇烈下降，而網路上更瘋傳機身殘骸有多個彈孔，俄羅斯消息人士更透露，該架飛機是被炸毀，讓外界將矛頭指向俄羅斯總統普丁。

▲傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日驚傳墜機身亡（圖／翻攝自推特）



根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導，一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，23日在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，造成機上10人死亡，無人生還，且普里格津當時正在機上。

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d — Paul Golding (@GoldingBF) August 23, 2023

俄羅斯Tsargrad電視台指出，俄羅斯聯邦航空署（Росавиация）消息人士透露，該架飛機是遭到炸毀；另外俄羅斯網媒Meduza則表示，有目擊者指出，飛機墜落前有發生兩次爆炸，且網傳的墜機殘骸照片中疑似有多個彈孔，可能和防空導彈有關，但報導也強調，因為圖片畫素較低，現階段無法準確判斷。

We are following reports that a Russian Embraer Legacy 600 (RA-02795) crashed after departing Moscow earlier this afternoon. We are parsing granular data received from this flight. Initial data is available at https://t.co/ORQEMeHqO3. Note this flight was tracked with MLAT. pic.twitter.com/QelfRNwiB9 — Flightradar24 (@flightradar24) August 23, 2023

網路上流傳飛機失事的畫面，只見飛機冒煙墜毀後，引發現場強烈火勢，與瓦格拿有關的媒體也隨即暗示，飛機墜毀原因跟普丁有關，很可能是被防空導彈擊落。

CNN則引述航班追蹤網站FlightRadar24數據，墜毀的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人飛機曾一度停止傳送定位資訊，接著從8534公尺爬升至9144公尺，到了最後一分鐘急速下降，速度達1分鐘2438公尺，最後停止傳送數據。