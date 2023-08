俄官方人士稱「瓦格納飛機」疑遭炸毀！機身留有彈孔　現場畫面曝

記者張方瑀/綜合報導

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津23日驚傳墜機身亡,而俄羅斯當局正在進行調查。根據飛行數據顯示,這架飛機在墜毀前曾劇烈下降,而網路上更瘋傳機身殘骸有多個彈孔,俄羅斯消息人士更透露,該架飛機是被炸毀,讓外界將矛頭指向俄羅斯總統普丁。

▲傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日驚傳墜機身亡(圖/翻攝自推特)



根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導,一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽(Embraer Legacy)私人飛機,23日在特維爾(Tver)地區庫任基諾村(Kuzhenkino)附近墜毀,造成機上10人死亡,無人生還,且普里格津當時正在機上。

A private jet belonging to Wagner boss Yevgeny Prigozhin has crashed with all passengers and crew reportedly dying upon impact. #Prigozhin #Wagner pic.twitter.com/qWudAUcn1d

俄羅斯Tsargrad電視台指出,俄羅斯聯邦航空署(Росавиация)消息人士透露,該架飛機是遭到炸毀;另外俄羅斯網媒Meduza則表示,有目擊者指出,飛機墜落前有發生兩次爆炸,且網傳的墜機殘骸照片中疑似有多個彈孔,可能和防空導彈有關,但報導也強調,因為圖片畫素較低,現階段無法準確判斷。

We are following reports that a Russian Embraer Legacy 600 (RA-02795) crashed after departing Moscow earlier this afternoon. We are parsing granular data received from this flight. Initial data is available at https://t.co/ORQEMeHqO3. Note this flight was tracked with MLAT. pic.twitter.com/QelfRNwiB9