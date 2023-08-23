全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包...必加2種料

▲全球泡麵消耗量，大陸居首。圖為民眾在等車時吃泡麵。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

泡麵因為方便食用，成為許多人用餐的選擇。據世界泡麵協會（WINA）最新統計，全球泡麵需求在疫情時上升，達1212億份，大陸跟香港是世界第一，一年吃了450億包。

據《香港01》報導，世界泡麵協會（WINA）每年會統計全球泡麵消耗量，去年全球吃了1212億包，比上一個年度多了30億，若和2019年比，增了14%。從數據中可見，大陸跟香港是第一名，一年吃了450億包，佔全球37.1%，第2名是印尼142億包，其次是越南、印度、日本等國，而大陸加香港的消耗量，是印尼的3倍多，相當驚人；台灣則被排在第16名，去年僅消耗8.8億包。

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▲統計數據。（圖／翻攝自世界泡麵協會網站）

全球10名中，越南上升最快，跟2019年比年增63%。據悉，如果以香港統計處的泡麵出口量來看，若一包重100克的，去年每人要消耗66包，平均每周都要吃一碗。

有趣的是，不同地區吃泡麵的喜好也不同，據世界泡麵協會網站介紹，大陸會加茴香，桂皮等香料，還有米粉和粉絲的泡麵；香港海鮮為主的湯最受歡迎，在大眾茶餐廳會吃泡麵；印尼當地吃炒泡麵，有蔬菜雞肉或是辣味，因為伊斯蘭教消費者佔多數，讓清真食品成為主流。

▲印尼小孩吃炒泡麵。（圖／達志／美聯社）

印度偏愛瑪莎拉口味的泡麵，因為宗教原因有許多素食者，所以湯汁會用蔬菜和番茄製成；日本會在湯裡放豬骨，雞骨等湯裡再放醬油，除了小麥麵條和烏龍麵跟蕎麥麵，當地也會和拉麵店推出聯名商品，推出顧健康的低熱量泡麵；美國通常會用湯匙和叉子吃麵，民眾最愛吃雞肉泡麵。

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