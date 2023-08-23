新北蘆洲役男抽籤齊聚一堂　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

▲▼ 新北蘆洲役男緊張抽籤，役男們齊聚一堂，警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區今（23）日舉行役男抽籤，蘆洲警分局前往現場向役男們進行「反詐騙」及「婦幼安全」等相關警政宣導。警方以近期多起柬埔寨打工變成詐欺案例，提醒役男及家屬「海外求職要注意，工作陷阱停看聽」以及詐團常利用感情，詐欺案件提醒役男切勿上當。

蘆洲區役男抽籤23日在新北市政府蘆洲區公所會議室舉行，現場湧入許多役男及家屬，除了有北部地區人才招募中心做志願役宣導及蘆洲區公所做反毒宣導外，蘆洲分局也趁此機會前往現場向役男及家屬們進行「反詐騙」及「婦幼安全」等相關警政宣導。

蘆洲分局偵查隊偵查佐李玟庭表示，近期多起赴柬埔寨打工，變成詐欺案例，提醒役男及家屬「海外求職要注意，工作陷阱停看聽」，求職打工謹記「三要、七不」慎防詐騙，若有疑慮請撥打165反詐騙專線或110報案電話尋求協助。

蘆洲分局防治組家防官吳旻松則向役男及家屬宣導，成年及未成年使用社群網站、通訊軟體、交友軟體皆已成常態且無可避免，但時下常見詐騙案件中遭詐取的未必只有財務跟感情，更多的是騙取不雅照(影)片，因此有性暴力防制四法的修正，但法律只是一種懲處的手段，最重要還是要民眾從源頭去教導加注意提醒孩童婦幼安全觀念，避免遭騙錢財及傳送私密照片。