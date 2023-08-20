嫌日薪2900難賺！台南板模工北漂當車手「1單5千」被逮慘了

記者戴上容／新北報導

來自台南的21歲陳姓男子原本當板模工人，但他嫌頂著豔陽工作、日薪2900元太難賺，自願北上來到新北當詐騙集團車手，詐團向他說，只要成功向被害人面交1單，就可以有5000元酬勞，另還可報銷車馬費，陳男14日在新北市取款時被蘆洲警方逮捕，最後被法院收押。

▲ 台南板模工嫌日薪2900元難賺，北漂到新北當車手，取款被捕裁定收押。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，新北蘆洲區一位39歲婦人投資股票常常被套牢、賠錢，於是她上網尋找投資教學，陸續加入「台股提款機VIP群」、「柏林證券（XBER）」等LINE群組，沒想到竟是踏入詐團陷阱，婦人先後交出87萬元，又被要求再交60萬，這才驚覺受騙，趕忙報警。

警方調查，這些「飆股群組」聲稱只要提供資金，即可代操作股票買賣成功獲利，並架設假的投資網站取信被害人。蘆洲這位婦人日前被通知股票中籤，詐團叫他把錢拿出來認購，7、8月間面交2次共87萬元，後來有領出7萬元，但對方要求再付60萬，婦人驚覺不對勁趕忙報案。

新北蘆洲警方，埋伏多時，14日上午見到21歲陳姓車手面交時將他逮捕，陳男向警方供稱，他原本在台南當板模工人，覺得日薪2900元太難賺，他才上網應徵車手，來北部只需負責收錢，成功1單即可領5000元，還可報銷車馬費，淪為詐騙集團成員，警訊後依詐欺罪嫌將陳男移送法辦，法院裁定收押。