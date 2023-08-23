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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝柏村一生備戰最怕開戰　兒籲政治人物「和中避戰」別怕抹黑

▲▼八二三砲戰,823砲戰，郝柏村。（圖／翻攝自臉書／郝柏村）

▲郝龍斌回憶，父親郝柏村曾說「我一輩子都在整軍備戰，但最怕開啟戰端，因為經歷過的人都知道戰火可怕」。（圖／翻攝自臉書／郝柏村）

記者柯沛辰／綜合報導

八二三砲戰勝利65周年，各陣營總統參選人動向備受關注。台北市前市長郝龍斌發文表示，「親美備戰」與「和中避戰」兩者其實並不衝突，即便「備戰」固然重要，但「避戰」才是根本，因為戰爭沒有贏家，有良心、負責任的政治人物應該要不畏懼汙衊抹黑，與中國大陸接觸，為兩岸和平做出努力。

郝龍斌表示，父親郝柏村生前每次到金門，必定到太武山和小金門公墓向戰友致意，因為八二三砲戰對中華民國來說是關鍵性的戰役，當年每1平方公尺土地，就落下60發砲彈，戰況慘烈，若沒有前線軍民的奮戰與犧牲，就沒有台灣今日的經濟發展與民主自由。

他回憶，父親過去常說「我一輩子雖然都在整軍備戰，但最怕的就是開啟戰端，因為經歷過戰爭的人，都知道戰火的可怕。」如今俄烏戰爭持續一年半，人員傷亡慘重、國土滿目瘡痍，四分之一的國民淪為難民，兩岸若開打，台灣沒有前後方，處處都會是戰場，萬一戰事爆發，後果不堪設想。

郝龍斌指出，「親美備戰」、「和中避戰」在選舉操弄下各有立場，但兩者其實不衝突，也非兩取一的選擇，因為戰爭沒有贏家，和平才是王道，「備戰」固然重要，「避戰」才是根本。

為此，他呼籲，有良心、負責任的政治人物，應該不怕污衊，勇敢面對內外的抹黑及霸凌，與大陸接觸，以各種方式緩和兩岸局勢避免戰爭，為台海和平做出努力。

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