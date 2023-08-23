日本商家列「6NG行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本

▲日本商家列出了6種NG行為，指稱外國遊客的這些舉動相當沒禮貌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

日本擁有許多觀光資源，自從疫情解封以後，一直都是各國遊客的旅遊首選。不過，隨著外國遊客湧入，日本店家似乎也因此感到困擾，更是製作了英文告示牌，點明了「6大不禮貌行為」，讓網友傻眼詢問，「我們正在破壞日本嗎？」

臉書粉專「Japan Moments」近期轉發了一張照片，照片當中拍下了一面張貼在日本店家外的公告，上面羅列了許多條不禮貌行為，讓他忍不住捫心自問，「我們正在破壞日本嗎？」

照片當中可以看見，告示的最上面寫著大大的「對於外國旅客的要求」，指稱因為有些外國旅客沒有禮貌，造成了店家許多困擾，同時一一羅出了這6種行為，分別如下列：

▼日本商家列出遊客6種NG行為。（圖／翻攝臉書／Japan Moments）



第一條NG行為–有些旅客拿了商品又決定不買，卻沒有將商品擺回原位，而是放到另一處貨架上。

第二條NG行為–還沒有結帳就擅自打開商品包裝。

第三條NG行為–攜帶食物或是飲料進入店內。

第四條NG行為–隨意將垃圾亂丟在店內或走廊。

第五條NG行為–大部分店員不會說英文，旅客購買物品時，應該攜帶商品圖片，或是努力說日文。

第六條NG行為–攜帶沒有損壞的物品跑來退貨。

貼文引起廣泛討論，至今已有超過4萬人按讚，許多遊客深表認同，認為想要到其他國家旅遊，就應該尊重當地的文化，並且避免給當地人帶來困擾，才不會有商家貼出這種公告。