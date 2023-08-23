一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人為了省錢出遊，選擇搭乘廉航；然而，也有不少苦主掉入吃錢陷阱，慘噴更多錢。一名網友透露，一家6口要到東京玩，想說去程買「2件行李35kg」即可，結果日前他檢查機票，發現竟眼殘買錯，害自己多噴1萬元大洋，由於無法取消或轉讓，只能當作一次血淚教訓。

網友在「日本自助旅遊中毒者 社團版」發文提到，他們一家6口要去東京玩，原本想說去程的部分，簡單買的「2件行李35kg」就足夠了，結果日前檢查機票時，發現竟錯買成「每個人都2件行李35kg」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他苦笑直呼，「我這樣多花1萬塊，都快嘔死了，上面還註明已開票行李數不可以取消，真的是花錢買教訓。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，不少過來人趁機吐苦水，表示「想起我買錯餐，飛一趟吃了三次餐！一開始空姐問說要一起上還是分開上？我還以為是甜點之類的，周圍的人都在看我一路吃，中間睏了瞇一下，就又被叫起來繼續吃」、「我也是買錯，如果還沒飛可以跟人工客服說明狀況，改成回程行李重量」、「我也有這個困擾」。

而網友們也紛紛回應，「要不要帶一些鳳梨酥去賣」、「不要一直懊惱多買，開心去玩最重要」、「帶台灣的土特產過去賣，加減賺」、「更慘的是沒跟官網買」、「其實傳統航空真的很推薦，廉航要注意的項目太多了」。