【廣編】解密日本國民飲料魅力！全新日式麥茶風潮來了

▲由維他露推出的「御茶園麥萃日式麥茶」，全新日式無糖麥茶像現泡麥茶般清爽解渴，在台灣也能輕鬆選購。

圖、文／維他露提供

台灣人最愛去日本旅遊，2023年4-6月《訪日外國人消費動向調査》報告中，有近百萬台人在這段時間赴日旅遊，大家造訪日本一定會發現琳瑯滿目的包裝飲料，便利店、超市的飲料專櫃裡擺滿了各種茶飲。然而，越來越熱的夏天強化了消費者抗暑需求，在激烈競爭的市場中，包裝麥茶以穩定的步伐成長，過去7年市場銷售翻倍增長。

包裝麥茶之所以能在日本受到歡迎，除了清涼解渴的特性外，還有一個重要的原因就是它是無糖、零咖啡因的健康飲品。這讓麥茶成為日本家庭的常備品，不論是大人小孩都可以安心飲用，日本小朋友更是在幼兒園就開始飲用，相比之下，台灣市場上的包裝麥茶大多都添加了糖分，較不利於健康。

緊隨著台灣消費者健康意識抬頭，知名飲品品牌維他露強勢推出全新的「御茶園麥萃日式麥茶」，嚴選來自日本的六條大麥，透過獨特研發配方，製作出清爽又有自然香氣的無糖麥茶。選用熱風及遠紅外線烘焙方式，解決以往使用炒焙大麥所帶來的沉悶厚重口感。特有的旋轉式麥萃工法，仿若手沖咖啡的注水方式，完美釋放麥茶的香氣，帶來現泡般的清新口感。加上無糖、零咖啡因的獨特性，即便在下午與晚上品嚐也不擔心影響睡眠，因此受到專業醫師媽咪千千醫師的熱烈推薦，為健康的水分補充帶來全新選擇。