「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　南台雨襲4天

▲10號熱帶低壓有增強趨勢，可能成為「蘇拉」颱風 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，10號、11號熱帶性低氣壓今天陸續誕生，預估10號熱帶低壓周末有增強為今年第9號颱風「蘇拉」可能，對台灣天氣沒有影響，且其中心近似滯留，初步預估未來5天路徑恐有打轉現象。災害預報士賈新興則分析，未來主要關注「準蘇拉」的發展動態，若下周成颱，有發布海警的機率。

氣象局預報，10號熱帶低壓於今天上午8時形成，環境條件有利於發展，未來有機會增強為第9號「蘇拉」（Saola，越南命名，意即動物名）颱風，不過因為短期內導引氣流不明顯，中心近似滯留，移動速度緩慢，且路徑潛勢初步估計，未來5天，「準蘇拉」恐怕都不會有明顯的移動走向。

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11號熱帶低壓則於今天下午2時形成，未來將朝日本南方海面前進機率較高。兩個颱風目前都對台灣沒有影響。

賈新興分析，10、11號熱帶低壓關注的重點不在於誰先成颱，主要關注10號的未來發展動態，且兩個熱帶低壓的路徑潛勢圖有共同特徵，就是後期7成的可能範圍相當大，不確定因素很高。

▲準蘇拉沒短期內導引氣流不明顯，中心近似滯留，移動速度緩慢 。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）



賈新興引述歐洲模式預測未來降雨表示，28日至9月1日南台灣的雨勢大，與預測颱風從南邊巴士海峽通過台灣有關。歐洲系集模式預測颱風侵襲機率圖也顯示，25日颱風生成機率達3至4成，28日就超過5成以上，到時要注意東邊海面發展動態，因為離台灣很近，若成颱後，很快就會按照路徑通過巴士海峽，綠島、蘭嶼、巴士海峽有發布海上警報的機會，但因為是後期資料，還要幾天再觀察。

預估29日起至30日受準颱風外圍環流影響，花東及屏東有局部陣雨，31日至9月1日花東及恆春半島有局部陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。

氣象局指出，明天（24日）各地晴到多雲，午後有局部雷陣雨，白天高溫32至35度，其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷局部有可能來到36度以上。降雨方面，清晨至上午雲林以南沿海仍有零星短暫陣雨，而午後因熱力作用，各地都有雷陣雨發展機會，主要是大台北地區及各山區雨勢較明顯，局部會有大雨發生，可能有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。

▼準颱風可能從南方通過，為南台灣帶來雨勢 。（圖／NCDR）

