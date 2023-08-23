颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

▲熱帶系統路徑不確定性高。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日海面上生成兩個熱帶低壓TD10、TD11，兩者均會在周末有增強趨勢，有機會發展為第九號颱風蘇拉、第十號颱風丹瑞，下周二以後影響台灣天氣。氣象專家提醒，TD10極度貼近台灣的機率約30％，且強度不會太弱，可能「滿厲害的」。

氣象局預報員黃恩鴻表示，今日海面上生成兩個熱帶低壓TD10、TD11，TD10因導引氣流微弱，本周會在原地滯留，下周才會往西移動，周末有增強趨勢，但目前結構還很鬆散，因此無法確切估算成颱時間。

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而TD11發展條件不佳，未來也會朝北往日本東方海面前進，對台灣無影響，同樣是在周末會有發展可能。兩個熱帶低壓未來都有機會增強成颱，若成颱命名分別為第九號颱風蘇拉、第十號颱風丹瑞。

▲今有兩個熱帶低壓生成，左為TD10、右為TD11。（圖／氣象局）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，最新的歐洲數值模式顯示，模式小成員非常發散，熱帶系統路徑不確定性很高，極度貼近台灣機率大約30％左右，另一個值得關注的是，熱帶系統強度不會太弱，會滿厲害的。

黃恩鴻表示，明後兩天仍是白天熱、午後有雨，不過午後雨勢會稍微緩和。周六到下周一東部有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。下周二以後受到熱帶系統影響，水氣增加，東半部、恆春半島降雨機率提高，有局部短暫陣雨，其他地區則是午後有雷陣雨。