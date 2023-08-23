快訊／大雷雨來襲！雙北等「7縣市列警戒區」

▲今午後有雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地有午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，並針對新竹縣、新北市、桃園市、台北市、嘉義縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，出門在外要留意天氣變化。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（23）日桃園以北、嘉義以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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氣象局針對新竹縣、新北市、桃園市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分；針對嘉義縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

大雷雨示警區域

南投縣 竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉

嘉義縣 竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉

台北市 大安區、中正區、萬華區、文山區

新北市 板橋區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區

桃園市 大溪區、龜山區、八德區、龍潭區、復興區

新竹縣 關西鎮

大雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區