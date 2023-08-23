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快訊／國家警報響！大雷雨開轟北北基　山區暴雨災害告警

▲▼天氣 午后陣雨 下雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲各地有午後雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日午後熱對流發展旺盛，中央氣象局已發布大雨特報及山區暴雨災害告警，另北北基將有大雷雨發生，下班下課在外通勤務必留意天氣變化。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２３）日桃園以北、嘉義以南、南投、臺東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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氣象局針對臺北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至18時2分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨警戒區域
基隆市 七堵區
臺北市 松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市 新店區、汐止區、深坑區、石碇區、金山區、萬里區、烏來區

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