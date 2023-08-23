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雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

▲環球國際驗證將率先導入「數位稽核」，此次與雲科大聯盟合作，將以雙贏互惠方式，提供產業創新的驗證服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球國際驗證將率先導入「數位稽核」，此次與雲科大聯盟合作，將以雙贏互惠方式，提供產業創新的驗證服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲科大智慧農業園區專業中心致力開發供應鏈數位管理平台，獲經濟部國家產業創新獎及發明專利等多項殊榮，以單一雲端平台提供各供應鏈成員產業級的管理，串接各廠商的資訊。平台除對供應鏈成員提供數位化轉型、對主管機關提供溯源機制，今（23）日與環球國際驗證簽訂策略聯盟後，將提供數位稽核的創新驗證模式。

為配合2050淨零排放的目標，數位平台更進一步開發溫室氣體盤查與碳足跡管理，提供產業可以專注營運管理，在不增加人力負荷下，同步完成「產品履歷」與「碳足跡管理」，協助業者在產品安全與環境保護上，為產品創造加值；平台除了應用在農漁牧業外，亦可延伸應用到一般產業。

環球國際驗證股份有限公司，為獨立的第三方驗證機構，擁有二十餘年驗證經驗，尤其在農業方面，是全台灣第一個通過TAF、Global GAP審核通過認證機構之資格，其擁有1300多家客戶，提供產銷履歷驗證與溫室氣體盤查；基於多項驗證架構與範圍相似，因此有機會達成「一驗多證」的創新做法。

同時，在各種產業推動數位化轉型之際，環球國際驗證將率先導入「數位稽核」，不僅提高驗證效率與可靠度，並可大幅減少人均成本，此次與雲科大聯盟合作，將以雙贏互惠方式，提供產業創新的驗證服務。

雲科大校長楊能舒表示，智慧農業園區專業中心在工管系鼎力支持之下，以工管之專業，從整體系統面規劃與解決問題，成績卓越斐然。此次與環球驗證的專業驗證攜手，將協助業者導入數位平台，使業者專注產品生產與管理，而由平台彙整產銷履歷、溫室氣體、碳足跡佐證數據，業者除可以更有效營運外，更可以同步取得TAP、ISO14064、ISO14067等多重驗證，畢其功於一役，以最經濟有效的方式揭露產品的透明資訊與業者在ESG 的具體實踐。

▲環球國際驗證將率先導入「數位稽核」，此次與雲科大聯盟合作，將以雙贏互惠方式，提供產業創新的驗證服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球國際驗證將率先導入「數位稽核」，此次與雲科大聯盟合作，將以雙贏互惠方式，提供產業創新的驗證服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

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