SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善盼全民響應共創永續未來

▲縣長張麗善參觀SDGs希望與行動的種子展，盼全民響應共創永續美好未來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大與台灣創價學會於3月20至24日針對聯合國發布之「永續發展目標」（簡稱SDGs）的17項具體目標及行動來改善人類生活，正視氣候變遷、貧富不均、貿易衝突等全球性挑戰，共同舉辦「SDGs × 希望與行動的種子展」，藉此呼籲各界共同關注地球永續發展。展覽之核心理念為「從一開始‧從心出發」。

「SDGs × 希望與行動的種子展」期盼透過一言一行來發揮每一個人的力量，並發自內心認同個人與環境是生命共同體，讓大家意識到自己有能力為永續發展作出改變。內容不僅介紹聯合國所推動的SDGs之外，亦介紹「國際創價學會（SGI）」與「國際地球憲章」共同策劃的「希望與行動的種子展」，期透過多元、具互動性的內容，引發更多民眾的共鳴，共同來關注永續發展的希望未來。

今(20)日上午於雲科大圖書館展覽大廳舉行開幕剪綵儀式，雲林縣長張麗善出席表達肯定。縣長張麗善表示，永續發展議題需要各方的共同努力，希望青年學子與鄉親都能一起響應，從自身「心的變革」做起，進而變革環境、社會，共同讓雲林朝向幸福宜居的城市邁進。

縣長張麗善指出，縣府今年呼應中央「淨零綠生活」政策，將2023年訂為雲林的「減碳生活行動年」，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活面向選擇較低碳生活方式，促使民眾行為改變並養成習慣，共同達到淨零排放目標。

雲林為落實全球接軌，在減碳數據面上將攜手Google一同合作，運用他們針對城市與地區所打造之環境永續平台 (Environmental Insights Explorer, EIE)，讓減碳成為公開資訊，也成為共同落實的目標，讓雲林縣成為在今年第一步加入Google EIE平台的城市。透過Google獨家的資料數據與AI人工智慧模型功能，能計算出全球各城市和地區的碳排放預估值及減碳潛力，並開放大眾參考、取用。除了能簡化繁雜的資料統整與分析流程、協助降低評估碳排放來源的成本，在淨零轉型路徑上能讓我們以更宏觀的視野規劃城市永續藍圖。

張麗善強調，永續發展議題需要政府、企業、學校、民間社會與個人等共同合作，在本次展覽的核心理念「從一開始‧從心出發」，透過一言一行來發揮每一個人的力量，並發自內心認同個人與環境是生命共同體，讓大家意識到自己有能力為永續發展作出改變。她也期盼在場的青年學子們一起響應成為「希望與行動的種子」，從自身「心的變革」做起，進而變革環境、社會，為下一代開啟永續美好的未來。