雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

▲雲林科技大學e-Team聯盟由校長楊能舒、縣長張麗善及e-Team聯盟之慧國工業總經理江瑞坤帶隊參訪義隆電子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

義隆電子為我國重要汽車IC設計廠商，6月28日雲林科技大學e-Team聯盟由校長楊能舒、縣長張麗善及e-Team聯盟之慧國工業總經理江瑞坤帶隊參訪義隆電子。參訪過程義隆電子葉儀晧董事長親自為e-Team聯盟廠商說明AI最新技術及如何與IC供應商一起合作完成汽車系統產品。

近年全球對環境保護意識的提高和電動車市場的迅速崛起，參訪活動使e-Team聯盟的傳統汽車供應鏈廠商瞭解如何從規格、功能到軟硬體整合設計，再到量產次世代智慧電動車系統產品；供應鏈廠商可以由雲科大與義隆電子的協助下，通過車廠的各種測試，完成產品出貨的所有驗證。

由於雲林縣政府正規劃於緊鄰雲科大校園南側設立「智慧電動車產業園區」，當日晚會各單位以雲林智慧電動車產業園區及雲科大為核心，結合e-Team廠商與台灣中南部汽車產業，共同為智慧電動車產業升級提供寶貴意見，並邀請竹科廠商共同投資雲林智慧電動車產業，並期待雲科大將成為拉動台灣汽車供應鏈升級至智慧電動車產業的關鍵核心學校。

▲雲林科技大學校長楊能舒於義隆電子參訪致詞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林科技大學說明，雲科大自2010年起投入智慧電動車技術發展，整合教育部與學校資源持續投入汽車產業。2018年成功募集資金成立自駕車新創公司，並於2022年協助合作廠商打入國產汽車之AVM與ADAS產品，並成功量產上市，為國內少數能夠打入主動安全與被動安全系統產品之廠商。

雲科大在與汽車產業研發過程中發現，台灣汽車產業多數是由傳統機械、塑膠、模具…等中小型企業發展擴大而來，大多缺乏完整的研發組織與汽車電子開發之經驗。而未來智慧電動車時代來臨，這將會衝擊我國汽車供應鏈，影響約20萬相關汽車產業從業人員。

因此雲科大於2019年開始整合台灣汽車OEM Tier1供應鏈，組成e-Team聯盟，現有共23家廠商，結合雲科大與聯盟廠商之力量，共同開發智慧電動車系統等級產品。e-Team聯盟為溝通汽車零組件供應商與IC半導體公司，使雙方在雲科大e-Team聯盟平台上共同合作。開發智慧電動車次世代產品，協助台灣汽車產業由代工升級至高附加價值之ODM系統廠。

▲宣明智董事長、交通部祈文中次長、高虹安市長、楊文科縣長、張麗善縣長參觀電動車合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）