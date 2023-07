雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展(CROATIAN ONE MINUTE FILM FESTIVA)獲獎名單揭曉。國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班學生楊宜霏及郭文嘉之團隊創作短片「畫圖的女孩」,榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」(SPECIAL AWARD FOR SOLIDARITY AND UNDERSTANDING BETWEEN NATIONS)。