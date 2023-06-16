關注戰爭下的孩童　雲科大視傳生榮獲2023克羅埃西亞影展特別獎

▲雲科大學視覺傳達設計系學生楊宜霏及郭文嘉之團隊創作短片「畫圖的女孩」，榮獲第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年第31屆克羅埃西亞1分鐘國際影展（CROATIAN ONE MINUTE FILM FESTIVA）獲獎名單揭曉。國立雲林科技大學視覺傳達設計系碩士班學生楊宜霏及郭文嘉之團隊創作短片「畫圖的女孩」，榮獲「前10名獎」以及「國家間團結與理解特別獎」(SPECIAL AWARD FOR SOLIDARITY AND UNDERSTANDING BETWEEN NATIONS)。

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▲「畫圖的女孩」中，女孩描繪父母模樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「國家間團結與理解特別獎」，是評審有鑑於這一年國際戰爭爆發，而國與國之間理解彼此處境與對和平的期待，特別頒發此獎項給該部影片。今年共800多部作品，40個國家之影片參與競賽，得此佳績也展現台灣學生對國際戰爭議題的關注以及創造力。此次影展評審包括保加利亞與克羅埃西亞知名電影導演與電影學者，包含STANIMIR TRIFONOV與政治電影影評人BOŠKO PICULA。

▲「畫圖的女孩」中，女孩擁抱畫出的父母。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「畫圖的女孩」創作靈感來自於對「俄烏戰爭」的關注，編導楊楊宜霏同學表示，得到大獎固然驚喜，但這影片發想是建立在真實悲劇的戰爭，許多可憐的人民深受戰爭迫害，尤其是最為弱勢的孩童。如果世界上沒有存在戰爭這個詞，也不會有無止盡的悲劇了，影片結束了，戰爭還在繼續，其實是讓人非常沈重的。

全片以小孩的視角去看待戰爭這件事，將校園頂樓布置成戰爭場景，反映全人類因戰爭連同族都屠殺的縮影。從概念發想、拍攝到後製剪輯完成，歷時12天，並在林泰州教授指導下完成作品。這也是雲科大學生，九年內在此影展共得了五個大獎。《克羅愛西亞官方揭曉頁面與全片》。

▲「畫圖的女孩」中，聚焦於女孩嘴型模擬爆戰況中的爆炸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）